Antonela Roccuzzo tiene el look perfecto para entrenar y podés conseguirlo a un precio accesible

Antonela Roccuzzo es una de las mujeres más admiradas en todo el mundo por su carrera empresarial, como mamá y como esposa de uno de los astros del fútbol, Lionel Messi. Además de todo esto, tiene un estilo impecable que es muy fácil de clonar debido a sus prendas básicas.

En sus últimos posteos de Instagram, Antonela Roccuzzo ha estado vistiendo de una manera más deportiva y mostrando cómo esta vestimenta la ayuda a practicar su disciplina favorita: el yoga. La firma Alo, que ya fue descubierta por modelos como Kendall Jenner y Kaia Gerber, es la encargada de vestir a la argentina en sus clases diarias para que esté cómoda y liviana.

Antonela Roccuzzo se mostró en redes con su look favorito para hacer yoga. Foto: Instagram @antonelaroccuzzo.

Lo bueno de Alo Yoga es que no hace falta ir hasta una tienda física para poder adquirir sus prendas. Solo necesitas entrar a su página web y allí encontrarás todas las colecciones de la marca y hasta ofertas en donde puedes conseguir un buen conjunto deportivo.

Antonela Roccuzzo compartió en sus redes unas fotos, que alcanzaron un millón y medio de "me gusta", con un total look de la firma deportiva considerada una de las mejores del mundo en ropa exclusiva para yoga. La empresaria usó unas leggings y top deportivos en un color nude plata y con acabado satinado junto con unas zapatillas blancas.

Las calzas con vivos de Alo Yoga están valuadas en $27.700 y la firma ofrece envío gratuito a Argenti

El top deportivo que luce Antonela Roccuzzo vale $15.700 en la tienda oficial de la compañía.

Aunque no encontramos el mismo conjunto que llevó la influencer, sí armamos un look parecido que permite marcar curvas y estar cómoda al mismo tiempo. Elegimos unas calzas largas o leggings y un sostén deportivo en color rosa empolvado que puedes llevar con un par de zapatillas y tendrás un look perfecto para salir a ejercitarte.

El mismo sitio de ropa de entrenamiento vende looks similares al de Antonela Roccuzzo a precios más accesibles. Un ejemplo es este equipo de top ($6.000) y calzas ($14.000)

El beneficio que obtendrás comprando es que podrás tener en tus manos un outfit similar al de Antonela Roccuzzo sin moverte de tu casa. ¡Consigue el look deportivo que necesitas!

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!