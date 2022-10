Esta es la prenda favorita de Zaira Nara que querrás incorporar al guardarropa

Zaira Nara es una de las celebrities que siempre nos deleita con sus looks. Si bien tiene un armario exclusivo, hemos podido notar como diariamente elige un ítem en particular: las monoprendas. Esta pieza de ropa se ha convertido en un básico al igual que la camisa blanca, el blazer y los jeans y la modelo lo sabe ya que lo incorpora seguido en sus outfits.

La tendencia de los mono worker, mameluco o monoprenda se ha instalado fuertemente en el mundo de la moda. Distintas influencers y famosas lo eligen a diario para sus streetstyles por ser un ítem súper versátil para cualquier ocasión. Días atrás pudimos ver Sarah Jessica Parker lucir uno en la grabación de la segunda temporada de la serie And Just Like That . La actriz logró un look que rápidamente se filtró en las redes acerca de esta prenda y su particular cloutch. Si Parker lo usa, es por algo ¿no?

Sarah Jessica Parker nos enseña como lookear una monoprenda. Foto: Instagram.

Zaira Nara no se quedó afuera de esta tendencia y la lleva mejor que nadie. En la siguiente nota, te dejamos sus mejor outfits para inspirarte así si te sumas al team monos.

Aliado de lujo

Para viajar a Uruguay junto con su hermana Wanda este fin de semana largo, Zaira eligió un mono negro de cuero con toda la onda. Lo combinó con remera blanca básica, unas zapatillas y un bolso para estar cómoda durante el vuelo. El mameluco de por sí es una prenda versátil pero esta en particular no solo sigue la tendencia de las monoprendas sino también la del cuero, un must que no puedes dejar afuera de tu armario. Puedes lograr un outfits similar al de Zaira fácilmente pero si lo quieres usar de noche, con un cloutch y stilettos, ya estas lista para salir.

Chocolate, obligado para estar siempre perfecta

En esta ocasión, Zaira eligió para su día un mono en color marrón que combinó con unas sandalias con tachas que elevan el look al máximo. Igual que en el otro caso, al invertir en esta prenda se pueden lograr infinidades de outfits.

Con el color del momento

Nuevamente, Zaira demostró que no es ajena a las tendencias. Otra vez optó por una monoprenda pero en este caso la eligió en el color de la temporada. El fucsia no puede faltarte en tu guardarropas esta primavera-verano 2023 sea en la prenda que sea. Este look de la pequeña Nara nos sirve de inspiración para alguna cena o un cóctel que tengamos, podemos combinarlo con un sobre negro y, si te animas, zapatos en algún color fuerte para animar el outfit.