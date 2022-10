Tres vestidos históricos de la MET Gala para entrar en calor antes de la edición 2023

Los vestidos históricos de la MET Gala quedan grabados en la memoria de todos los fashionistas, y si bien aquí destacaremos sólo tres, puedes jugar mientras lees a ver si estás de acuerdo con nuestras elecciones.



MET Gala 2023

Las escaleras del Museo Metropolitano reúne como nunca en ningún otro evento a artistas, modelos y diseñadores con los looks más soñados de cada año.

Por eso, nos entusiasma pensar que el tema de la MET Gala 2023 es “Karl Lagerfeld: A line of Beauty“. Amplio, inspirador y, sin dudas, un puntapié para que muchos deslumbren al público haciendo su entrada.

La consigna no solamente dicta el dress code sino que también impone la decoración y todos los detalles de esa noche. Se trata de un concepto como idea disparadora donde hay mucha libertad para poder interpretarlo.

Así, el evento que propone recaudar fotos siempre está repleto de estrellas con los vestidos y atuendos más espectaculares de la temporada.

A continuación, nos proponemos repasar tres vestidos históricos que marcaron la Met Gala desde el momento en que la editora emblemática de Vogue Anna Wintour se convirtió en la presidenta del encuentro en 1995. Allí vamos.

Blake Lively: el vestido del que aún hablamos durante su entrada a la MET Gala 2022

La bellísima actriz hizo su aparición del brazo de su marido, el carismático actor Ryan Reynolds, y a mitad de la escalera mostró todo el esplendor de su vestido Versace transformable.

Con tonalidades tornasoladas en dorado, rosa y turquesa, la prenda fue un homenaje a la estatua de la libertad, al Empire State Building y al Grand Central Terminal de Nueva York.

Blake presidió además el comité de organización y confirmó que está un paso más allá de lo fashion con este fabuloso diseño que aún hoy comentamos, ¡la cara de su marido lo dice todo!

Sarah Jessica Parker: un look barroco Dolce & Gabbana para recordar

En materia de estilo, no podemos evitar el nombre de la neoyorkina más audaz y estilosa de todas: la actriz de Sex And The City, Sara Jessica Parker, quien volvió código de estilo las combinaciones más disímiles de estilos diferentes.

En 2018 sorprendió a todos con un estilo eclesiástico y barroco firmado por Dolce & Gabbana, siendo uno de los más comentados de esa noche.

Lady Gaga y su look performático en la MET Gala 2019

La propuesta performática causó furor y dejó una gran huella para que Lively hiciera su parte años más tarde. Vanguardia y moda, una ecuación que Lady Gaga sabe de memoria y con la que nunca nos deja de sorprender.

¿Cuál sería tu estilo si te invitaran al MET Gala este año?

