Jamás adivinarias cuál es el extraño objeto que Rosalía lleva en su bolso

Rosalía es una de las cantantes del momento. Meses atrás, durante su tour “Motomami” por Latinoamérica, las fans renovaron su amor por la española. Con su estilo descontracturado y audaz, se atrevió a mostrar qué lleva en el bolso. Lo hizo en el marco de un desafío de Vogue España y el video se viralizó rápidamente.

Rosalía sorprendió a todos no sólo con sus pertenencias -variadas por demás- sino también al confesar que su bolso favorito es un casco de moto, señal de que es una verdadera “Motomami”, como dice su canción. “Desde que tengo uso de razón me acuerdo de ir en moto con mis padres. Es por eso que forma parte de mi vida y es el bolso que más me gusta”, comentó la española en el video.

Una de las pertenencias que Rosalía lleva a todos lados es una nota en catalán que le escribió y entregó un fan en un avión, en la que decía que no dejara de hacer música nunca. Desde que la recibió, la cantante la lleva en sus bolsos. “Cuando la leí me hizo muy feliz ese día y desde entonces, siempre la llevo”, expresó.

Entre las cosas más habituales que se pueden llevar en un bolso, la cantante lleva un labial gloss de la marca de Kylie Jenner y tarjetas, ya que -aseguró- no lleva billetes con ella. También lleva un cepillo y un colín en su bolso para peinar su cabello, “muchas veces lo llevo fatal y nunca se sabe cuándo tengo que estar decente, hacerme una foto, yo qué se”, dijo entre risas la española.

Una de las cosas más exóticas que lleva la cantante en su cartera es un aguacate. ¿La razón? Come palta a diario. “Todos los días desayuno lo mismo, aguacate en láminas, tostadas, un poco de pavo a lo mejor y ya”, agregó.

Rosalía para la revista Vogue. Foto: https://www.instagram.com/rosalia.vt/

Otro de los elementos poco convencionales que lleva la cantante española es una raíz de jengibre porque es fanática de tomar té. “Yo no me fío que el jengibre que viene en la bolsita sea jengibre de verdad. Por eso yo voy con mi raíz, la pelo, la corto en trocitos y la pongo en mi té”, agregó. Además del aguacate Rosalía, al ser fan de la mayonesa, siempre lleva sobres en su bolso.

Pero en él tampoco puede faltar un libro, para leerlo en sus tiempos libres, y una lapicera para escribir lo que le venga a la mente. La cantante es obsesiva de la limpieza de su boca por lo que también siempre lleva en su bolso un cepillo de dientes y pasta dentífrica. Al estar usando tacones distintos todos los días, muchas veces nuevos, la española lleva “Compeed”, una especie de bandita para proteger su piel y evitar ampollas.

El bolso de Rosalía resultó ser una verdadera caja de Pandora, tan sorprendente como su arte y su talento.