En estos artistas se inspiró Rosalía para crea “Motomami”

Rosalía es una de las artistas más reconocidas en la actualidad. Su combinación de música urbana y flamenco la llevó a enamorar a miles de fanáticos alrededor del mundo. Y es así que con la presentación de su nuevo disco, no paran de venderse entradas para sus conciertos. A través de su cuenta de Instagram, la española le dejó a sus fans un pequeño regalo que los hará entender mejor su proceso creativo. En una de sus últimas publicaciones, la artista compartió una lista de canciones que fueron inspiración para la concepción de su último álbum. “Hola biscochito$. He hecho una palylist de las inspos/ refes que tenía presente mientras hacía MOTOMAMI servin in + ni-que 7 horitas de música que disfrutéis (pd: me ha dejado fuera seguro) Like en Stories”, escribió la cantante.

En la playlist se encuentran todo tipo de artistas, cuenta con algo así como 110 canciones que darían una duración de seis horas y media. En ella se ve reflejada la música que le gusta y lo que le llevó a crear su mejor obra. Desde Arcangel y Don Omar, que son del género urbano como ella, hasta las leyendas del rock mundial, Janis Joplin y Led Zeppelin. Otros cantantes que aparecen son Bjork, Lole y Manuel, y Kanye West. Gracias a la variedad de estas influencias fue que su disco tiene una importante paleta de colores musicales.

La publicación está en Spotify, solo tienen que buscar “Inspo$ MOTOMAMI” y disfrutar de la gran variedad de canciones que hicieron crear a Rosalía su último disco con canciones como “Saoko”, “Candy”, “La Fama”, “Bulerías”, “Hentai” y “Chicken Teriyaki”. Esta playlist es digna de darle play y asegurar la fiesta.

Sus inicios

Rosalía nació el 25 de setiembre de 1993 en San Esteban de Sasroviras, Barcelona, España. Alcanzó la fama con su sencillo “Malamente” que pertenece al disco “El mal querer”. La artista lleva cantando desde que tenía siete años, sin embargo, recién los quince años se presentó en el programa de televisión “Tu sí que vales”, pero no fue seleccionada. En 2017, publicó su primer álbum “Los ángeles”, por el que estuvo nominada como Mejor Artista Nueva en loa Premios Grammy Latinos de ese año.

En 2018 saltó a la fama mundial cuando lanzó su disco “El mal querer”. El tema “Malamente” fue un éxito inmediato que consiguió dos galardones en los Grammy Latino 2018. Además, su disco “El mal querer” ha sido elegido como uno de los discos de ese año por The New York Times.