El vinagre podría ser tu mejor aliado para el cuidado de la piel y el cabello con este secreto

Al tratar la piel y el cabello cuidamos hasta el más mínimo detalle y las toallas deben ser consideradas uno de ellos. La limpieza de este elemento de uso frecuente es fundamental, pero ¿cuál es el modo correcto de limpiarlas? ¡Te lo contamos!

Las toallas entran en contacto directo con la piel y el cabello, por eso es clave cómo las laves. Fuente. Trendencias

Lavar toallas: no “vale todo“

Los detergentes para ropa y sábanas deberían estar concebidos como cosméticos. Y es que al tener contacto directo con la piel y el cabello podrían dañarlos si no se consideran algunos cuidados al realizar la limpieza de estos elementos.

Es así que lavar toallas no es tan simple ni automático: requiere atención y cuidados. Es cierto que los expertos coinciden en que si la piel es normal, no somos especialmente alérgicos, ni solemos presentar irritaciones, posiblemente no notemos la diferencia entre lavar toallas a conciencia o no hacerlo.

No obstante, ante pieles sensibles la cuestión cambia notoriamente. Por ello, existe una corriente que propone sustituir el suavizante tradicional por vinagre ya que podría estar agregando un ingrediente clave que barre con bacterias y otros elementos que puedan dañar la dermis.

Esto también se relaciona con el hecho de que el suavizante tiene perfumes en su composición. El vinagre, además de limpiar y suavizar, no posee conservantes, perfumes ni otros químicos que podrían irritar una piel reactiva.

Y en el caso de que tengamos una piel demasiado seca se deberá evaluar ya que no utilizar suavizante hará que la toalla resulte demasiado áspera y volviéndose desagradable su uso contra este tipo de piel.

Otra ventaja del vinagre por sobre el suavizante, es que éste potencia el olor a detergente o jabón para la ropa y, sin necesidad de perfumes, deja la ropa mullida, suave y con agradable aroma.

Eso sí, hay que tomar nota de que el vinagre utilizado para limpiar toallitas para el rostro y toallas en general debe ser blanco, de lo contrario las toallas perderán su poder de absorción.

Siempre habrá que lavarlas a temperaturas superiores a 60 grados para que los microorganismos puedan ser eliminados con ayuda del vinagre.

En el caso de las utilizadas para el cabello, hay menos pruritos en agregar suavizante, pero los especialistas recomiendan lavar las toallas separadas del resto de la ropa. De esta manera podremos elegir un programa adecuado de lavado y asegurarnos de que no reciban restos de jabón de otras prendas.

¿Te sirvieron estos tips para lavar adecuadamente las toallas que toman contacto directo con tu piel y tu cabello? ¡A cuidarlos en todos los detalles!

¡Atención! Esta información se publica a título informativo y de ninguna manera reemplaza la opinión de un profesional. Antes de aplicar cualquier producto sobre tu piel, consulta con tu dermatólogo/a de confianza.