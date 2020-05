¿Cómo darle vida a tus paredes?

Estas ideas son ideales para hacer las remodelaciones que tanto hemos postergado. Se trata de un sistema muy fácil de llevar a cabo y que puede ser concretado el mismo día.

Solo necesitas cinta papel y elegir formas que te gusten.

¡Mira el paso a paso y muchas ideas para inspirarte!

Paredes con triangulo:

Empezá a armar los triángulos con cinta papel, para darte una guía. De esa forma podés ver bien el dibujo que se ha formado para elegir los colores con los que vas a pintar. Un tip importante es que no necesariamente tenés que pintar todos los triángulos, si dejás algunos sin color puede quedar mejor aún.

Una vez que está seca la pintura podés ir retirando la cinta bien despacio. Algunas veces puede levantarse la pintura, por eso es importante hacerlo de apoco para cuidarlo. En el lugar de la cinta, recordá que va a quedar del color del fondo del muro.

Mirá este otro ejemplo de cómo quedan los triángulos, en otros colores. Importante dejar espacios en blanco para que el diseño no se vea sobrecargado.

Si elegís colores que no contrasten podés lograr efectos muy lindos como para el cuarto de un niño o bebe.

O elegir colores oscuros para contrastar bien, como en el siguiente ejemplo. Las líneas del fondo, es decir dónde va la cinta, es de un color claro. Entonces al usar un color bien oscuro para los triángulos, estos dos contrastan.

Variante triángulos XXL: también podés armar grandes triángulos para que el diseño no quede muy cargado. En este caso, lleva más tiempo el armado porque no tiene las líneas de separación entre colores. Para esto vas a armar igual con cinta pero debés esperar que se sequen los colores. Volver a poner cinta sobre el que lo pusiste antes y pintar el otro. De esa forma no queda el espacio en el medio.

Diseño panal de abeja: son los mismos pasos pero lo armas con otra forma. Es ideal para que se vea mejor no usar más de 3 o 4 colores por muro.