Un Minuto por Sabor: el vino también es un trago

El arte de mezclar vino con estilo. Para los amantes de los cócteles, llegan los tragos más irresistibles y simples de preparar. El protagonista de este episodio: el Tinto Julep, un cóctel que une la elegancia del vino con la frescura de la menta y la acidez del limón. Un equilibrio perfecto entre lo clásico y lo audaz.

En un vaso alto, colocá la menta y el almíbar. Machacá suavemente para liberar los

Agregá el jugo de limón y el hielo. Incorporá el Malbec y completá con soda bien fría. Decorá con una ramita de menta… ¡y a disfrutar de este cóctel vibrante y aromático!

La coctelería con vinos: un nuevo lenguaje del placer

Más allá de la tradicional sangría, la coctelería con vinos se ha convertido en una tendencia que conquista bares, terrazas y reuniones en todo el mundo.

Combina aromas, texturas y matices con una elegancia que seduce tanto a los paladares clásicos como a los más curiosos.

Esta fusión creativa rompe moldes: transforma al vino —símbolo de tradición— en un protagonista versátil que se adapta al ritmo contemporáneo sin perder su esencia.

Un Minuto por Sabor es una serie que celebra la cultura del vino desde la inmediatez y el

disfrute.

Cada entrega es una cápsula de sabor, un homenaje a los placeres simples y a la alquimia entre vino, tiempo y creatividad.

