Bodegas Bianchi recibió a Jancis Robinson: la crítica de vinos más influyente del mundo

Bodegas Bianchi, con más de 90 años de historia y parte del patrimonio argentino, recibió en su bodega Enzo Bianchi (Los Chacayes, Valle de Uco, Mendoza), a la crítica de vinos Jancis Robinson.

Votada como la crítica de vinos más influyente del mundo en encuestas efectuadas en Estados Unidos, Francia e internacionalmente en 2018, Jancis Robinson se define a sí misma más como una escritora de vinos. Escribe diariamente para JancisRobinson.com, y semanalmente para el Financial Times. Es la fundadora y editora de The Oxford Companion to Wine y co-autora junto con Hugh Johnson de The World Atlas of Wine (con 4,7 millones de copias vendidas) y co-autora de Wine Grapes, libros reconocidos como referencia alrededor del mundo. Además, se desempeña como asesora de la cava de vinos de la Corona Británica.

Durante su visita, Jancis Robinson recorrió los viñedos y degustó algunos de los vinos -Bianchi Particular y Gran Famiglia Bianchi, entre otros-, acompañada por el equipo enológico encabezado por Silvio Alberto, Chief Winemaker de Bodegas Bianchi.

Jancis Robinson.

“Fue una experiencia increíble para Bodegas Bianchi, un hito recibir y trabajar con Jancis, gran referente e influyente del mundo del vino. Es una mujer sencilla y humilde. Para mí y para nuestra gente, fue un gran honor, emoción y orgullo recibirla”, explica Silvio Alberto.

“Estamos trabajando fuerte para exportar cada año más y continuar con el desarrollo de mercados claves como USA, Canadá, Brasil, entre otros y también conquistar nuevos mercados. Es por ello la importancia de recibir y trabajar en nuestras bodegas de San Rafael como en Valle de Uco con referentes del mundo del vino”, agrega el winemaker.