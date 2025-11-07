Volkswagen Tiguan 2025: cinco estrellas en seguridad según la NHTSA

La tercera generación del Volkswagen Tiguan combina tecnología de asistencia de nivel 2 y sistemas inteligentes para anticipar cada situación en el camino.

Volkswagen anunció que el nuevo Tiguan 2025 obtuvo la calificación general de seguridad de 5 estrellas otorgada por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA), organismo responsable del reconocido Programa de Evaluación de Autos Nuevos (NCAP) del gobierno estadounidense. Desde 1978, esta institución se encarga de brindar información confiable sobre seguridad vehicular a los consumidores.

Con este reconocimiento, el Tiguan 2025 se une a los modelos Atlas 2025, Atlas Cross Sport, ID.4, Jetta y Jetta GLI, todos ellos también distinguidos con la máxima calificación de seguridad por parte de la NHTSA, consolidando el compromiso de Volkswagen con la protección y la tecnología al servicio de los ocupantes.

Volkswagen Tiguan 2025 Volkswagen Tiguan 2025 Seguridad como principio de diseño La NHTSA fue creada bajo la Ley de Seguridad Vial con el objetivo de reducir muertes, lesiones y costos asociados a los accidentes de tránsito. Su sistema de evaluación por estrellas —que va de una a cinco— permite a los consumidores identificar fácilmente los vehículos más seguros del mercado.

El Tiguan 2025, ahora en su tercera generación, refleja esa filosofía desde su concepción. El SUV incorpora cuatro nuevos airbags: de rodilla para el conductor, central y laterales traseros, para alcanzar un total de diez airbags. A ellos se suman los airbags de cortina laterales con una zona de despliegue más amplia, que ofrecen una protección superior en caso de impacto.

Volkswagen Tiguan 2025 Volkswagen Tiguan 2025 Tecnología que anticipa y protege Fiel a la visión de la marca, la seguridad en el Tiguan 2025 no se limita a la estructura o los sistemas pasivos. Todas las versiones incluyen de serie el avanzado sistema de asistencia al conductor IQ.DRIVE, una completa suite de tecnologías de asistencia de nivel 2, que integran funciones como: