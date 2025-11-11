Volkswagen presenta los "VW Cyber Days": financiación a Tasa 0% fija y hasta 24 meses
Toda la gama Volkswagen es alcanzada por esta Tasa 0% y una serie de beneficios exclusivos. Según el modelo, la campaña permite financiar hasta $20.000.000.
Volkswagen presenta los “VW Cyber Days” durante el mes de noviembre con beneficios exclusivos y las mejores condiciones de financiación del mercado en todos los modelos de su extensa gama, con productos financieros a tasa 0% fija, y, según modelo, plazos entre 9 y 24 meses y la posibilidad de financiar hasta 20.000.000 pesos.
Además, los modelos Polo, Tera y Amarok financiados accederán a un exclusivo beneficio en seguros bajo el programa de cobertura Volkswagen Zurich con 9 meses de seguro Todo Riesgo con franquicia del 6% al costo de Terceros Completo Premium.
Para los modelos Polo, Tera, Nivus y T-Cross se ofrece una financiación especial a tasa 0% fija con un monto de 15.000.000 pesos y un plazo de hasta 24 meses. Taos, Virtus y Saveiro ofrecen una financiación de hasta 18 meses a tasa 0% fija con un monto de 15.000.000 pesos y el Vento GLI y nuevo Tiguan ofrecen financiación de hasta 9 meses, también a tasa 0% fija con un monto máximo de 12.000.000 pesos.
Así es la financiación para la Volkswagen Amarok
Para el caso de la gama Amarok está disponible una financiación de 20.000.000 pesos a tasa 0% fija y con un plazo de 18 meses.
Finalmente, los clientes que financien su Polo, Tera o Amarok con Volkswagen Financial Services, accederán a una promoción exclusiva del programa Cobertura Volkswagen Zurich con 9 meses de seguro Todo Riesgo con franquicia del 6% al costo de Terceros Completo Premium otorgando la mejor protección para su 0km a un costo muy conveniente. El resto de la gama tendrá un 50% de descuento en todas las coberturas por 3 meses.