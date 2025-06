Renault 5 E-Tech: ya se vende la variante más económica del auto eléctrico

Este éxito se verá reforzado con la apertura de pedidos de la versión five, la más económica de la gama del auto eléctrico de Renault , con un precio desde 24.950 euros, sin incluir ayudas ni descuentos.

Renault 5 E-Tech five: principales características

Fiel al espíritu de su icónico antecesor de los años 80 (‘Supercinco five), Renault 5 E-Tech eléctrico five conserva los principales atributos de Renault 5 (diseño emocional, ruedas de 18 pulgadas, plataforma eléctrica dedicada, tren trasero multibrazo, etc.) en una versión más accesible.