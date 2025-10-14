RAM revela las primeras imágenes oficiales de la pick-up Dakota

Tras la presentación del prototipo Dakota Nightfall en agosto, RAM revela, a través de un video exclusivo, las primeras imágenes oficiales de la versión de producción de su nueva pick-up para Sudamérica.

La nueva RAM Dakota se lanzará próximamente en la región y, en este adelanto, pueden apreciarse varios de los elementos de diseño exterior anticipados en el prototipo Nightfall. Además, el video permite conocer por primera vez detalles del interior, que combina materiales de alta calidad, confort premium y un nivel de equipamiento tecnológico a la altura del ADN de la marca.

La nueva RAM Dakota llega para redefinir el segmento con un diseño imponente y robusto, un interior sorprendente por su confort y tecnología, y prestaciones únicas. Para este lanzamiento industrial, Ram da a conocer la primera de las versiones que estarán disponibles en el mercado, la Ram Dakota Warlock. Una pick-up con impronta off-road, diseñada para atravesar los caminos más difíciles, con total determinación.

Características de la RAM Dakota Equipada con el motor Multijet 2.2 litros que imprime una potencia de 200 HP y 450 Nm de torque asociado a una transmisión automática de 8 velocidades, ofrece un rendimiento óptimo para todo tipo de condiciones. Su sistema de tracción integral permanente (AWD), RWD (Rear Wheel Drive) que envia la fuerza del motor hacia las ruedas posteriores ofreciendo un estilo de conducción más deportivo, 4WD Baja con tracción en las cuatro ruedas con reductora, junto con el bloqueo de diferencial trasero con comando eléctrico y los cuatro modos de manejo (Normal, Sport, Arena y Nieve), garantizan un desempeño confiable y preciso en los terrenos más exigentes. Además, incorpora HDC (control de descenso en pendiente), reforzando su carácter aventurero y su capacidad todo terreno.

Con una capacidad de carga de 1.020 kg, un volumen de carga de 1.210 litros y 3.500 kg de capacidad de remolque, la RAM Dakota Warlock se posiciona como una referencia en su segmento. En el interior, combina confort y tecnología con un instrumental digital de 7 pulgadas integrado a una pantalla central multimedia de 12,3 pulgadas, además de un completo equipamiento de seguridad que incluye 6 airbags y una cámara de visión multidireccional, pensada para ofrecer la máxima visibilidad y confianza al conductor en todo momento.