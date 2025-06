Ram 1500 2026 sorprende con el regreso del HEMI V-8 y un diseño que impone.

"Todos nos equivocamos alguna vez, pero lo verdaderamente importante es cómo respondemos a esos errores. En Ram , cometimos el desacierto de retirar el HEMI, lo asumimos y ahora lo enmendamos", expresó Tim Kuniskis, director ejecutivo de la marca. "No solo estamos reincorporando un motor V-8 icónico, sino que también estamos apostando por una estrategia de producto valiente, ampliando las alternativas de motorización para nuestros usuarios".

Aunque Ram continuará ofreciendo el Hurricane Straight Six Turbo, quedó claro que para muchos conductores no hay nada que iguale al prestigioso HEMI. Kuniskis lo resumió sin rodeos: “Al final del día, lo que importa son los vehículos que los clientes compran, no lo que digan los teóricos o los informes. ¡Basta de cifras! Hemos tomado posición y el rugido del HEMI volverá a escucharse con fuerza”.