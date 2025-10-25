Precio y detalles del nuevo Fiat 600

Fiat amplía su oferta electrificada con la llegada del nuevo 600 Hybrid, un modelo que combina diseño, eficiencia y tecnología con un enfoque orientado tanto a la movilidad urbana como a los trayectos de media distancia. Inspirado en el histórico Fiat 600 de 1955, esta nueva versión busca mantener el espíritu funcional del original.

El nuevo modelo incorpora un sistema híbrido ligero de 48V que une un motor naftero de tres cilindros 1.2 con un motor eléctrico integrado en una transmisión automática e-DCT de doble embrague y seis velocidades. El conjunto genera 145 CV y 230 Nm de torque, con una aceleración de 0 a 50 km/h en 4,4 segundos.

El Fiat 600 Hybrid puede circular en modo 100% eléctrico en situaciones de baja velocidad o en maniobras como el arranque y el estacionamiento. Su sistema de recuperación de energía permite almacenar electricidad durante la desaceleración y las frenadas, lo que reduce el consumo y las emisiones en entornos urbanos.

El consumo homologado es de 4,8 litros cada 100 km, con una autonomía eléctrica de hasta 1 km o 30 km/h, según las condiciones. Este esquema híbrido busca optimizar la eficiencia sin sacrificar el rendimiento, ofreciendo transiciones suaves entre ambos modos de propulsión y un manejo silencioso característico de los sistemas eléctricos.

Con una longitud de 4.178 mm y una altura de 1.525 mm, el nuevo Fiat 600 Hybrid mantiene un tamaño compacto, pero con un espacio interior amplio y un baúl de 385 litros. Su diseño exterior combina líneas modernas con detalles que remiten al estilo italiano clásico, reforzando la identidad visual de la marca.

Entre sus elementos distintivos se destacan las llantas de aleación de 17 pulgadas, luces LED, faros antiniebla, alerón trasero y espejos en negro piano, configurando una imagen equilibrada entre elegancia y deportividad.

Interior y equipamiento del nuevo Fiat 600

El interior del 600 Hybrid fue diseñado para ofrecer confort y conectividad. Incluye acceso sin llave, central multimedia de 10 pulgadas con compatibilidad para smartphones, tablero digital de 7 pulgadas, cargador inalámbrico, volante multifunción revestido en cuero y climatizador digital.

También cuenta con apoyabrazos central, múltiples compartimientos portaobjetos con capacidad total de 15 litros, espejo interior con oscurecimiento automático y sistema de audio con seis parlantes.

Fiat 600 Hybrid Fiat 600 Hybrid

Seguridad y asistencia a la conducción

El modelo incorpora seis airbags (frontales, laterales y de cortina) y un conjunto de asistencias avanzadas a la conducción (ADAS), entre las que se incluyen:

Conmutador automático de luces altas

Asistente de mantenimiento de carril (Lane Support System)

Control crucero

Park Assist 360° con ocho sensores

Cámara de retroceso

Detección de señales de tránsito

Frenado automático de emergencia

Freno de mano eléctrico

Detección de fatiga del conductor

Sistema Hill Holder

El modelo ya se ofrece en Argentina y cuenta con un precio de lanzamiento de USD 34.500.