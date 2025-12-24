Opel sacude el Salón de Bruselas 2026 con los nuevos Astra y el potente Mokka GSE

Opel presentó en Bruselas la nueva cara de su modelo más exitoso. Con tecnología de luces HD, el Astra eléctrico ahora llega a los 454 km de autonomía.

Opel arranca el 2026 con todo el entusiasmo, marcando presencia en la 102ª edición del Salón de Bruselas del 9 al 18 de enero. El plato fuerte del evento será el estreno mundial de los nuevos Opel Astra y Astra Sports Tourer. Estos modelos, un clásico de la ingeniería alemana, llegan más elegantes y tecnológicos que nunca.

Lo primero que salta a la vista en el nuevo frente es el Opel Blitz (el rayo característico) permanentemente iluminado, ubicado en el centro del renovado Opel Vizor. Además, incorporan los faros adaptativos Intelli-Lux HD, que cuentan con más de 50.000 elementos para ofrecer una iluminación precisa sin encandilar a nadie, algo único en su segmento.

Opel Momentos OMG: De la pista a la calle Para los fanáticos de la velocidad, el pabellón 5 de la Expo de Bruselas será el lugar indicado. Opel presentará el Corsa GSE Vision Gran Turismo, un prototipo que fusiona el mundo digital con el real. Este auto es una bestia eléctrica de 800 CV de potencia y 800 Nm de torque, capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 2 segundos.

Pero la potencia no es solo para los videojuegos. El nuevo Opel Mokka GSE, que ya se puede pedir, lleva ese ADN de rally a la calle. Con 281 CV, es el Opel de producción totalmente eléctrico más rápido hasta la fecha, alcanzando los 200 km/h de velocidad máxima. Gracias a su chasis deportivo y amortiguadores hidráulicos especiales, este modelo se quedó con el prestigioso premio Volante de Oro 2025.

Versatilidad eléctrica Opel para todos los gustos La ofensiva de la marca no termina ahí. En el stand de Opel también se podrán ver: