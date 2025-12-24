Opel sacude el Salón de Bruselas 2026 con los nuevos Astra y el potente Mokka GSE
Opel presentó en Bruselas la nueva cara de su modelo más exitoso. Con tecnología de luces HD, el Astra eléctrico ahora llega a los 454 km de autonomía.
Opel arranca el 2026 con todo el entusiasmo, marcando presencia en la 102ª edición del Salón de Bruselas del 9 al 18 de enero. El plato fuerte del evento será el estreno mundial de los nuevos Opel Astra y Astra Sports Tourer. Estos modelos, un clásico de la ingeniería alemana, llegan más elegantes y tecnológicos que nunca.
Lo primero que salta a la vista en el nuevo frente es el Opel Blitz (el rayo característico) permanentemente iluminado, ubicado en el centro del renovado Opel Vizor. Además, incorporan los faros adaptativos Intelli-Lux HD, que cuentan con más de 50.000 elementos para ofrecer una iluminación precisa sin encandilar a nadie, algo único en su segmento.
Para los fanáticos de la velocidad, el pabellón 5 de la Expo de Bruselas será el lugar indicado. Opel presentará el Corsa GSE Vision Gran Turismo, un prototipo que fusiona el mundo digital con el real. Este auto es una bestia eléctrica de 800 CV de potencia y 800 Nm de torque, capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 2 segundos.
Pero la potencia no es solo para los videojuegos. El nuevo Opel Mokka GSE, que ya se puede pedir, lleva ese ADN de rally a la calle. Con 281 CV, es el Opel de producción totalmente eléctrico más rápido hasta la fecha, alcanzando los 200 km/h de velocidad máxima. Gracias a su chasis deportivo y amortiguadores hidráulicos especiales, este modelo se quedó con el prestigioso premio Volante de Oro 2025.
Versatilidad eléctrica Opel para todos los gustos
La ofensiva de la marca no termina ahí. En el stand de Opel también se podrán ver:
Grandland Electric AWD: El primer vehículo 100% eléctrico de la marca con tracción total, que entrega 325 CV y un confort de marcha superior.
Frontera Electric Extended Range: Un SUV ideal para la aventura que ofrece hasta 406 kilómetros de autonomía y viene con una práctica tienda de campaña en el techo.
Corsa Electric: El superventas que sigue demostrando que un auto chico puede ser ágil, cómodo y eficiente.
En el interior, el nuevo Astra se mantiene fiel a la filosofía de sustentabilidad de la marca, utilizando materiales 100% reciclados. Además, la versión eléctrica estiró su autonomía hasta los 454 kilómetros y sumó la tecnología V2L, que te permite usar la batería del auto para cargar dispositivos externos, como una bicicleta eléctrica.
Si andás por Europa en enero, la cita es obligatoria. El CEO de la marca, Florian Huettl, presentará oficialmente estos modelos a la prensa el viernes 9 de enero, dando inicio a un año donde Opel celebra 90 años de historia en la fabricación de autos compactos, pero mirando más que nunca hacia el futuro eléctrico.