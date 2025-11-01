Nuevo Porsche Macan GTS eléctrico: 571 HP y hasta 586 km de autonomía

Porsche amplía la gama del Macan eléctrico con la llegada del nuevo Macan GTS , una versión que lleva las siglas más deportivas de la marca al SUV 100 % eléctrico por primera vez. El Macan GTS acelera de 0 a 100 km/h en 3,8 segundos y llega a una velocidad máxima limitada de 250 km/h .

El nuevo modelo incorpora el mismo motor eléctrico trasero del Macan Turbo, con un inversor de pulsos de carburo de silicio de 900 amperios. Entrega 516 HP de potencia, que se elevan a 571 HP (420 kW) con el sistema Launch Control , generando un par máximo de 955 Nm .

La batería de 100 kWh permite una autonomía combinada WLTP de hasta 586 kilómetros . En puntos de carga rápida, el sistema de 800 V admite una potencia de hasta 270 kW , lo que permite recuperar del 10 al 80 % de la carga en solo 21 minutos .

De serie incorpora el paquete Sport Chrono , que suma el modo Track , diseñado para optimizar el rendimiento térmico de la batería y sostener la potencia durante una conducción exigente.

El Macan GTS ofrece una configuración centrada en la deportividad, con reparto de pesos 48/52 y un centro de gravedad más bajo que en el resto de la gama. Equipa tracción total Porsche Traction Management (ePTM) y Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) , junto con el bloqueo de diferencial trasero controlado electrónicamente .

La suspensión neumática deportiva con control de nivel y Porsche Active Suspension Management (PASM) presenta una altura rebajada en 10 mm, ajustes específicos de amortiguación y una barra estabilizadora revisada. Como opción, se ofrece dirección en el eje trasero, que mejora la agilidad en curvas.

El modelo incluye además el sistema Porsche Electric Sport Sound (PESS), que ofrece dos perfiles de sonido exclusivos y específicos del GTS para los modos Sport y Sport Plus.

Porsche Macan GTS eléctrico Porsche Macan GTS eléctrico Porsche

DISEÑO EXTERIOR DISTINTIVO

El nuevo Macan GTS se distingue por sus detalles en negro en la parrilla, las tomas de aire, los faldones y el difusor trasero. Los faros Matrix LED oscurecidos, las llantas de aleación Macan Design de 21” y los ópticos traseros tintados refuerzan su carácter deportivo.

El SUV estrena además el paquete Sport Design, que incluye faldones y paragolpes específicos para la versión GTS. Están disponibles tres nuevos colores: Crayón, Rojo Carmín —típico de los modelos GTS— y Azul Lugano, junto con más de 70 opciones adicionales a través del programa Paint to Sample.

INTERIOR Y PERSONALIZACIÓN

El habitáculo combina tapizados en Race-Tex con inserciones en cuero liso negro, manteniendo la estética deportiva característica de la línea. Los asientos deportivos adaptativos de 18 posiciones, el volante multifunción GT calefactado y los detalles en fibra de carbono realzan la exclusividad.

El paquete interior GTS opcional permite coordinar los tonos del interior con el color exterior del vehículo —Rojo Carmín, Gris Pizarra o Azul Lugano—, incluyendo costuras de contraste, cinturones de seguridad y logotipos GTS en la misma tonalidad.

Porsche Macan GTS eléctrico Porsche Macan GTS eléctrico Porsche

PRECIO DEL NUEVO MACAN

El Porsche Macan GTS eléctrico tiene un precio de 219.100 dólares.

Las otras versiones del Macan eléctrico se ubican entre 173.500 y 238.500 dólares, mientras que las versiones con motor a combustión oscilan entre 128.800 y 211.300 dólares.