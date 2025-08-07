Nuevo Abarth 600e: el eléctrico más potente de la historia de la marca

La llegada de la electrificación a la industria automotriz no ha significado una disminución en el rendimiento ni en la experiencia de conducción, sino todo lo contrario. Con el lanzamiento del Abarth 600e, la marca introduce el modelo más potente de su historia.

Es un compacto con diseño SUV y marcado espíritu deportivo, disponible en dos configuraciones de 240 CV y 280 CV, adaptado completamente a la nueva era de la movilidad eléctrica.

Incorpora un sistema de seguridad integral con seis airbags y múltiples asistencias al conductor, como control de crucero adaptativo, frenado autónomo de emergencia, alerta por cambio involuntario de carril y detector de fatiga, garantizando protección en todo momento.

Además, cuenta con un sistema de interacción avanzada mediante reconocimiento de voz y asistencia inteligente ChatGPT para una comunicación fluida entre conductor y vehículo.

La edición limitada de lanzamiento Scorpionissima agrega equipamientos orientados a mejorar la conducción urbana, incluyendo asistente de mantenimiento de carril, sensores de estacionamiento en 360°, cámara trasera, monitoreo de ángulo muerto, espejos eléctricos abatibles, detección de señales de tránsito y luces automáticas.

Abarth 600e Scorpionissima Foto: Stellantis Abarth 600e Scorpionissima Foto: Stellantis

En el interior, el sistema de infoentretenimiento presenta una pantalla central de 10,25 pulgadas que integra funciones exclusivas de control de prestaciones, permitiendo gestionar la distribución del par motor en tiempo real y acceder a indicadores propios de la competición, como cronómetros y gráficos de fuerzas G.

Para intensificar la experiencia deportiva, el Abarth 600e ofrece la posibilidad de activar un generador de sonido que reproduce el característico rugido de los motores de la marca, con mayor intensidad durante la conducción deportiva. Se trabajó también en la acústica del escape para lograr un sonido más profundo en fases de aceleración.

El modelo permite seleccionar entre tres modos de conducción. El modo Turismo prioriza la eficiencia y el confort con potencias de hasta 188 CV, 300 Nm de par y velocidad máxima de 150 km/h.

Interior del Abarth 600e Scorpionissima Foto: Stellantis Interior del Abarth 600e Scorpionissima Foto: Stellantis

El modo Scorpion Street aumenta la respuesta con hasta 170 kW, 345 Nm y velocidad de 180 km/h.

Finalmente, el modo Scorpion Track está diseñado para ofrecer la máxima deportividad, con toda la potencia disponible, dirección calibrada para conducción deportiva y ajustes del ESP que maximizan el dinamismo.