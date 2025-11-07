Nissan sorprende en SEMA 2025 con el Dune Patrol, GT-Z y Frontier Rapid Runner

Nissan llega a la feria SEMA 2025 con una exhibición de proyectos que trascienden el concepto de personalización. La marca japonesa presenta cuatro creaciones únicas que celebran el espíritu de la performance, la aventura y la pasión por la conducción: Armada , Frontier , Z NISMO y Patrol .

Cada uno representa una interpretación distinta de lo que significa “darle vida a un Nissan” , inspirando a los entusiastas a imaginar cómo sus vehículos pueden transformarse en verdaderos lienzos de expresión personal.

El Nissan Dune Patrol 2 redefine el concepto de vehículo de apoyo para los desafíos todoterreno más exigentes. Inspirado en la rica herencia del Nissan Patrol en competiciones desérticas, esta versión eleva la robustez del PRO-4X con una suspensión de largo recorrido de competición , guardabarros ensanchados y llantas prototipo NISMO AXIS beadlock de 18 pulgadas, combinadas con neumáticos Yokohama GEOLANDAR M/T G003 de 37 pulgadas.

Entre sus componentes personalizados se destacan parachoques de alto despeje , sistemas de iluminación todoterreno , baca funcional , placas protectoras , sistema de escape completo y soluciones de almacenamiento interno y externo para largas travesías. Equipado con paneles MOLLE , compresor de aire integrado y antena de largo alcance , el Dune Patrol 2 es un homenaje moderno a la resistencia, la utilidad y la exploración sin límites.

El Proyecto Trailgater 3 evoluciona en esta edición con el Nissan Frontier Rapid Runner , un prototipo pensado para los amantes del kayak y las experiencias extremas al aire libre . Creado por POWERNATION TV , el modelo lleva la capacidad todoterreno del Frontier PRO-4X a nuevos terrenos.

La camioneta incorpora sistemas de portaequipajes NISMO para transportar varios kayaks, llantas NISMO ASCEND de 17 pulgadas con neumáticos GEOLANDAR X-MT de 37”, ejes del Nissan TITAN y puertas tubulares personalizadas que abren el habitáculo al entorno natural.

Pensado para expediciones prolongadas, cuenta con ducha portátil, paneles solares, fundas impermeables Covercraft, y espacio de almacenamiento específico para remos y equipo náutico. Su debut televisivo será en el programa “Dirt and Trails”, con el primer episodio al aire el 7 de noviembre.

Forsberg Racing NISMO GT-Z: un deportivo que despierta adrenalina

En colaboración con Forsberg Racing, Nissan presenta el NISMO GT-Z, una evolución de alto rendimiento basada en el Z NISMO de producción. Este vehículo, concebido para competir en la serie GRIDLIFE GLGT 2026, exhibe cómo el deportivo japonés puede transformarse en un coche de carreras listo para la pista con componentes NISMO auténticos: suspensión, escape y piezas aerodinámicas de competición.

En el stand, los asistentes podrán experimentar la emoción del GT-Z a través de un simulador de carreras Podium 1 personalizado, con cabina inmersiva y asiento deportivo, diseñado para vivir el espíritu competitivo de NISMO en primera persona.

Forsberg Racing Patrol: la leyenda renace con 1000 caballos de fuerza

Para cerrar con broche de oro, Forsberg Racing recupera un ícono: el Nissan Patrol Y60 de 1990, ahora convertido en una auténtica bestia turboalimentada. Bajo el capó late un motor Nissan TB48 de seis cilindros en línea, turbo de 4.8 litros, capaz de entregar 1000 caballos de fuerza.

Su potencia se combina con suspensión NISMO Off Road, llantas beadlock de 17 pulgadas y neumáticos Yokohama GEOLANDAR de 35 pulgadas, reafirmando la herencia todoterreno de un modelo que marcó generaciones. El resultado es una fusión perfecta entre tradición, ingeniería y poder sin límites.