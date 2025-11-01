INFINITI QX80 R-Spec: el SUV de lujo con motor del GT-R y 1000 HP
INFINITI sorprende en el SEMA Show con el QX80 R-Spec, un SUV de 1.000 HP con motor del Nissan GT-R.
INFINITI lleva su SUV insignia al extremo con la presentación del QX80 R-Spec versión 1, una reinterpretación radical del lujo y el rendimiento que debuta en el SEMA Show 2025. Este prototipo fusiona la elegancia del nuevo QX80 con la herencia deportiva del Nissan GT-R, incorporando su legendario motor V6 biturbo de 3.8 litros, potenciado hasta los 1000 HP.
MOTOR DEL GT-R Y 1000 HP DE ADRENALINA
El V6 biturbo VR38 del Nissan GT-R R35 fue profundamente modificado para alcanzar una potencia de 1000 HP, gracias a turbocompresores Garrett serie G, intercoolers gemelos frontales, colectores ETS y un sistema de combustible flexible con inyectores de 2600 cc y bomba Fuel Lab.
El sistema de gestión electrónica MOTEC, un adaptador de transmisión CNC y un diferencial trasero electrónico E-Locker completan el tren motriz de esta bestia, mientras los enfriadores CSF para el motor y la transmisión garantizan el máximo rendimiento bajo exigencia extrema.
CHASIS, FRENOS Y DINÁMICA DEPORTIVA
La monumental potencia del R-Spec se acompaña con frenos carbocerámicos derivados del GT-R, adaptados al tamaño y peso del SUV. La suspensión coilover personalizada de tres vías MCS, junto con muelles Eibach ERS y una dirección recalibrada, garantizan control absoluto y precisión.
El conjunto se completa con rines de 24 pulgadas en acabado bronce, inspirados en el GT-R, que calzan neumáticos Yokohama PARADA Spec-X 315/35R24 para ofrecer un agarre sobresaliente.
DISEÑO RADICAL Y AERODINÁMICA FUNCIONAL
El QX80 R-Spec adopta un kit de carrocería ancha con divisor frontal ARP personalizado, difusor trasero funcional y detalles inspirados en el GT-R T-Spec Takumi Edition.
El revestimiento exterior cuenta con un acabado iridiscente que cambia de color, evocando los emblemáticos tonos Midnight Purple del GT-R R34 y R35. Los emblemas, faros antiniebla y salidas de escape rediseñadas refuerzan su conexión con el superdeportivo japonés.