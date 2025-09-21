El Día Mundial del Vehículo Eléctrico no solo busca celebrar la movilidad cero emisiones, sino también destacar que el futuro electrificado que Nissan imaginó hace más de diez años ya es una realidad. La marca japonesa fue pionera en la masificación de esta tecnología, transformando la movilidad eléctrica de un concepto innovador a una opción concreta para el público.

Actualmente, más de un millón de vehículos eléctricos Nissan circulan en el mundo, y la compañía sigue ampliando su gama de modelos 100% eléctricos con soluciones tecnológicas que hacen que la transición hacia lo eléctrico sea cada vez más sencilla e intuitiva.

Nissan celebra el Día Mundial del Vehículo Eléctrico: avances, mitos y futuro de la movilidad eléctrica

Las dudas sobre autonomía, tiempos de carga o desempeño en condiciones extremas siguen presentes, aunque la realidad actual es muy distinta a la de los primeros años.

Hoy es posible planificar viajes largos gracias a rutas inteligentes, recargar en pocos minutos con carga rápida y monitorear el proceso desde el teléfono móvil.

El nuevo Nissan LEAF, por ejemplo, puede recorrer más de 600 km con una carga y ofrece conectividad avanzada con Google integrado y la app NissanConnect Services, brindando una experiencia de manejo totalmente conectada.

Además de la evolución tecnológica, la experiencia de conducción ha cambiado: los vehículos eléctricos de Nissan incorporan baterías más eficientes, mayor confort de marcha, sistemas de asistencia a la conducción y una conectividad que se adapta a la rutina diaria de los usuarios.

Para quienes aún no están listos para dar el salto a un vehículo 100% eléctrico, la tecnología e-POWER representa una solución intermedia. Este sistema entrega sensaciones de conducción similares a las de un auto eléctrico, pero sin necesidad de enchufarlo, ya que utiliza un motor de combustión para recargar la batería.

Con la llegada de la nueva generación de e-POWER al Nissan Qashqai, la marca busca facilitar el camino hacia la electrificación para cada perfil de conductor, permitiendo que la transición sea progresiva y personalizada.

Mirando hacia adelante, Nissan trabaja en el desarrollo de sistemas de energía inteligente, reutilización de baterías y nuevas soluciones de movilidad que respondan a un mundo que demanda transporte más limpio, seguro e inclusivo.