Montesa confirma precios y llegada a concesionarios de sus nuevas motos

Montesa renueva su gama de motos con modelos Cota 301RR, Cota 260R y 4Ride, cumpliendo normativa Euro 5+.

Montesa presentó su renovada gama de motocicletas para la temporada 2026. La línea de modelos queda conformada por la Cota 4RT 301RR, Cota 4RT 260R y 4Ride, tras la salida de la versión Race Replica de la 301RR. Esta nueva gama de motos llegará a Europa en octubre.

Montesa Cota 4RT 301RR 2026 La Cota 4RT 301RR continúa siendo el modelo insignia de la marca. Para 2026 incorpora una decoración completamente nueva en turquesa, magenta y blanco, lo que le otorga un aspecto moderno y distintivo en el segmento del trial.

Este modelo mantiene su motor de 298 cc derivado de la moto de competición del Mundial de Trial2 y componentes de alto nivel, como bastidor y silencioso de aluminio, frenos lobulados y protectores de carbono.

Montesa Cota 4RT 260R 2026 La versión 260R sigue siendo la opción más equilibrada para quienes buscan un uso deportivo sin llegar al extremo de la competición. Conserva suspensiones Showa, bastidor de aluminio y componentes de alta gama, junto con un nuevo diseño en rojo, negro y blanco que mantiene el ADN racing de Montesa.