Montesa confirma precios y llegada a concesionarios de sus nuevas motos
Montesa renueva su gama de motos con modelos Cota 301RR, Cota 260R y 4Ride, cumpliendo normativa Euro 5+.
Montesa presentó su renovada gama de motocicletas para la temporada 2026. La línea de modelos queda conformada por la Cota 4RT 301RR, Cota 4RT 260R y 4Ride, tras la salida de la versión Race Replica de la 301RR. Esta nueva gama de motos llegará a Europa en octubre.
Montesa Cota 4RT 301RR 2026
La Cota 4RT 301RR continúa siendo el modelo insignia de la marca. Para 2026 incorpora una decoración completamente nueva en turquesa, magenta y blanco, lo que le otorga un aspecto moderno y distintivo en el segmento del trial.
Te Podría Interesar
Este modelo mantiene su motor de 298 cc derivado de la moto de competición del Mundial de Trial2 y componentes de alto nivel, como bastidor y silencioso de aluminio, frenos lobulados y protectores de carbono.
Montesa Cota 4RT 260R 2026
La versión 260R sigue siendo la opción más equilibrada para quienes buscan un uso deportivo sin llegar al extremo de la competición. Conserva suspensiones Showa, bastidor de aluminio y componentes de alta gama, junto con un nuevo diseño en rojo, negro y blanco que mantiene el ADN racing de Montesa.
Montesa 4Ride 2026
El modelo más versátil de la gama también se actualiza para 2026 con homologación Euro 5+, nuevo escape y silencioso de aluminio. Ahora incluye de serie el caballete lateral de las Cota, lo que mejora la practicidad para usuarios de excursión y off-road. Su nueva decoración en blanco y negro con detalles dorados y llantas anodizadas en color oro le dan un carácter más exclusivo.
Toda la gama Montesa se produce en la planta de Barcelona, donde se fabrican internamente el bastidor, el basculante, el depósito de gasolina y se ensamblan los motores, asegurando altos estándares de calidad y fiabilidad.
Además, ya está disponible una nueva línea de accesorios para los modelos Cota y 4Ride, que incluye alfombras, asientos, funda protectora y próximamente un caballete adicional, con diseño en rojo y negro que mantiene el estilo característico de la marca.
Las nuevas motos estarán disponibles en concesionarios europeos a partir de octubre de 2025.
Los precios son: Montesa Cota 4RT 260R 2026 a 8.000 euros, Montesa 4Ride 2026 a 8.250 euros y Montesa Cota 301RR 2026 a 10.500 euros.