Mercedes-Benz Camiones y Buses celebra su cuarto aniversario y traslada sus operaciones a la planta de Zárate

La subsidiaria local de Daimler Truck, creada en diciembre de 2021, despide su histórica planta en Virrey del Pino tras 74 años, con la última unidad producida antes de iniciar la mudanza al nuevo Centro Industrial Zárate, que demandó una inversión de USD 110 millones.

Mercedes-Benz Camiones y Buses celebra hoy su cuarto aniversario como empresa independiente y filial local de Daimler Truck, un hito que coincide con la producción de la última unidad en el histórico Centro Industrial Juan Manuel Fangio, ubicado en Virrey del Pino, y el inicio de la transición hacia su nuevo Centro Industrial en Zárate, que comenzará a operar en 2026.

“Con el traslado de nuestras operaciones a Zárate, estamos escribiendo un nuevo capítulo en el futuro de Mercedes-Benz Camiones y Buses en Argentina. Este nuevo centro industrial nos permitirá producir con mayor eficiencia y tecnología. Nos guía nuestro propósito de acompañar a todos los que mantienen el mundo en movimiento. Nuestra ambición es construir la mejor empresa de camiones y buses y continuar liderando el mercado argentino”, afirmó Raúl Barcesat, CEO de Mercedes-Benz Camiones y Buses.

Durante más de 74 años, el Centro Industrial Juan Manuel Fangio, en Virrey del Pino, fue el corazón de la producción de la marca en Argentina: allí se fabricó el primer camión Mercedes-Benz y se produjeron camiones y chasis de buses que recorrieron todo el país.

Hoy, la compañía despide esa etapa con la última unidad fabricada en esa planta e inicia la transición hacia su nuevo Centro Industrial en Zárate, resultado de una inversión total de USD 110 millones. Allí, inicialmente, se producirán los modelos Accelo y Atego, los chasis de buses OH y OF, y la línea de repuestos REMAN.

Las nuevas instalaciones, además de estar estratégicamente ubicadas por su cercanía al puerto, fueron diseñadas para ofrecer la flexibilidad necesaria para poder albergar nuevos proyectos en el futuro.