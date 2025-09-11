Las nuevas pick-ups de RAM y sus más de 30 accesorios disponibles
Las nuevas Ram 2500 y 3500 vienen con más de 30 accesorios originales que refuerzan su robustez y sofisticación.
Las nuevas RAM 2500 y 3500 2025 son las pick-ups diésel más potentes del mercado e incorporan una nueva gama de accesorios originales, desarrollados según los estándares de calidad, ingeniería y seguridad de Stellantis y Mopar. Sinónimo de sofisticación y robustez, más de 30 artículos complementan los modelos con aún más diseño y tecnología.
La línea Heavy Duty de RAM ha renovado su imagen, con mayor tecnología y rendimiento, gracias al nuevo motor Cummins turbodiésel de 6.7 litros, con 436 HP y 1.458 Nm de torque, acoplado a una transmisión automática de 8 velocidades.
Te Podría Interesar
Entre los productos más destacados de la nueva línea de accesorios se encuentran la cubierta de caja (convencional y rígida con apertura eléctrica), estribos eléctricos, tapete para caja, protectores de guardabarros, salidas de escape de 6 pulgadas negras y cromadas y cubierta Transbike para transportar bicicletas en la caja, entre otros artículos.
Dónde se podrán colocar los accesorios de las pick-ups de RAM
Las pick-ups 2500 y 3500 pueden ser equipadas con estos y otros ítems en una línea diversificada y desarrollada localmente, mejorando la competitividad, el tiempo de suministro y la entrega al consumidor, que puede contar con una red de 142 concesionarias distribuidas por todo Brasil.
El equipamiento adicional también ofrece elementos estéticos y de personalización, otorgando el carácter exclusivo deseado por el cliente de RAM.
Los accesorios disponibles fueron creados, desarrollados y aprobados por Stellantis-Mopar Engineering en Latinoamérica y Estados Unidos, el mayor mercado y cuna mundial de las pick-ups. La instalación de estos accesorios hace que los vehículos sean aún más completos y seguros, a la vez que conservan su integridad, resistencia, capacidad, calidad y garantía.
La lista de accesorios disponibles para las pick-ups RAM 2500 y 3500
- Ensanchador de guardabarros;
- Cámara de remolque;
- Funda Transbike para caja de carga (nacional);
- Capota marítima para caja de carga (nacional);
- Capucha marítima de tres piezas para capuchas;
- Capota eléctrica retráctil para capotas (nacional);
- Gancho de remolque;
- Estribos laterales negros (nacional);
- Estribos laterales eléctricos (nacional);
- Kit organizador para Rambox;
- Guardabarros delantero y trasero;
- Perno de rueda antirrobo;
- Pernos de rueda oscurecidos;
- Salida de escape pulida y negra de 6” (nacional);
- Cerradura para compartimento de almacenamiento en el suelo;
- San Antonio Negro (nacional);
- Alfombras con bordes elevados;
- Cerradura de la consola central;
- Bloqueo de rueda de repuesto