Las nuevas pick-ups de RAM y sus más de 30 accesorios disponibles

Las nuevas RAM 2500 y 3500 2025 son las pick-ups diésel más potentes del mercado e incorporan una nueva gama de accesorios originales, desarrollados según los estándares de calidad, ingeniería y seguridad de Stellantis y Mopar. Sinónimo de sofisticación y robustez, más de 30 artículos complementan los modelos con aún más diseño y tecnología.

La línea Heavy Duty de RAM ha renovado su imagen, con mayor tecnología y rendimiento, gracias al nuevo motor Cummins turbodiésel de 6.7 litros, con 436 HP y 1.458 Nm de torque, acoplado a una transmisión automática de 8 velocidades.

Entre los productos más destacados de la nueva línea de accesorios se encuentran la cubierta de caja (convencional y rígida con apertura eléctrica), estribos eléctricos, tapete para caja, protectores de guardabarros, salidas de escape de 6 pulgadas negras y cromadas y cubierta Transbike para transportar bicicletas en la caja, entre otros artículos.

Las pick-ups 2500 y 3500 pueden ser equipadas con estos y otros ítems en una línea diversificada y desarrollada localmente, mejorando la competitividad, el tiempo de suministro y la entrega al consumidor, que puede contar con una red de 142 concesionarias distribuidas por todo Brasil.

El equipamiento adicional también ofrece elementos estéticos y de personalización, otorgando el carácter exclusivo deseado por el cliente de RAM.

Los accesorios disponibles fueron creados, desarrollados y aprobados por Stellantis-Mopar Engineering en Latinoamérica y Estados Unidos, el mayor mercado y cuna mundial de las pick-ups. La instalación de estos accesorios hace que los vehículos sean aún más completos y seguros, a la vez que conservan su integridad, resistencia, capacidad, calidad y garantía.

La lista de accesorios disponibles para las pick-ups RAM 2500 y 3500