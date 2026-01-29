La nueva Voge 300DS 2026: más tecnología y confort para la moto adventure
La adventure entrada de gama de Voge se renueva con un diseño actualizado y un nivel de equipamiento superior para el uso urbano y la ruta.
Voge anuncia el lanzamiento de la nueva 300DS 2026, una de sus motos más versátiles y representativos del line up. Esta nueva versión eleva el estándar del segmento al incorporar mayores niveles de confort, seguridad y tecnología, características habitualmente reservadas a motocicletas de mayor cilindrada.
El desarrollo de la 300DS 2026 es el resultado de un trabajo estratégico conjunto entre los equipos locales y la casa matriz. “El restyling de la Voge 300DS 2026 surge de un análisis profundo del mercado y de la escucha activa de nuestros usuarios. Desde Argentina impulsamos esta renovación integral junto a Loncin para elevar su propuesta de valor, incorporando tecnología y equipamiento que hoy marcan la diferencia en el segmento Dual Sport de media cilindrada”, explicó Mariano Vázquez, Jefe de Producto de Voge Argentina.
Diseñada para responder tanto al uso urbano diario como a los viajes en ruta, la nueva 300DS 2026 fue rediseñada y equipada para adaptarse a múltiples escenarios de conducción.
Confort que marca la diferencia
- Puños y asiento calefaccionados con tres niveles de intensidad, activables desde los nuevos comandos del manillar, pensados para maximizar el confort térmico en climas fríos y reducir la fatiga en trayectos largos.
Tecnología y conectividad de la Voge 300 DS
- Display TFT color de 5 pulgadas, con dos modos de visualización e información completa del vehículo.
- Conectividad Bluetooth para visualizar llamadas entrantes y notificaciones directamente en el tablero.
- Puertos USB tipo A y tipo C integrados para la carga de dispositivos electrónicos.
- Comandos renovados, ergonómicos e intuitivos.
Equipamiento de serie de la Voge 300 DS
- Parabrisas regulable en dos posiciones para optimizar la protección aerodinámica.
- Top case SHAD SH40 de 40 litros incluido de serie, integrado al diseño de la motocicleta.
- Cubre puños y protector de motor, que refuerzan su preparación para distintos terrenos.
Qué motor tiene la Voge 300 DS
- Motor monocilíndrico de 292 cc, 4 tiempos, refrigeración líquida e inyección electrónica EFI, que entrega 29 HP a 8.500 rpm y 25 Nm a 6.500 rpm, asociado a una transmisión manual de 6 velocidades.
- Sistema de frenos ABS de doble canal, con disco delantero de 300 mm y trasero de 220 mm.
- Iluminación Full LED.
- Suspensiones de alta calidad, con horquilla invertida de 35 mm y monoamortiguador trasero.
La Voge 300DS 2026 cuenta con garantía de 2 años o 24.000 km y estará disponible a partir de febrero en la red de concesionarios oficiales de todo el país, en tres colores: Blaze Red, Viper Green y Storm Gray. Además, la marca ofrece una línea de accesorios originales SHAD (opcionales), que incluye baúles laterales y bolsos de tanque.