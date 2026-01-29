La nueva Voge 300DS 2026: más tecnología y confort para la moto adventure

La adventure entrada de gama de Voge se renueva con un diseño actualizado y un nivel de equipamiento superior para el uso urbano y la ruta.

Voge anuncia el lanzamiento de la nueva 300DS 2026, una de sus motos más versátiles y representativos del line up. Esta nueva versión eleva el estándar del segmento al incorporar mayores niveles de confort, seguridad y tecnología, características habitualmente reservadas a motocicletas de mayor cilindrada.

El desarrollo de la 300DS 2026 es el resultado de un trabajo estratégico conjunto entre los equipos locales y la casa matriz. “El restyling de la Voge 300DS 2026 surge de un análisis profundo del mercado y de la escucha activa de nuestros usuarios. Desde Argentina impulsamos esta renovación integral junto a Loncin para elevar su propuesta de valor, incorporando tecnología y equipamiento que hoy marcan la diferencia en el segmento Dual Sport de media cilindrada”, explicó Mariano Vázquez, Jefe de Producto de Voge Argentina.

Diseñada para responder tanto al uso urbano diario como a los viajes en ruta, la nueva 300DS 2026 fue rediseñada y equipada para adaptarse a múltiples escenarios de conducción.

Confort que marca la diferencia