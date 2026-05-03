Kia presentó su renovado SUV compacto: así es el Seltos 2026

Tras su debut mundial a finales de 2025, el nuevo Kia Seltos 2026 llega a Australia, donde será comercializado con diversas versiones para adaptarse a las necesidades y presupuestos de una amplia gama de clientes. Todos los modelos estarán disponibles exclusivamente con motorización híbrida.

“Kia Australia confía en que el nuevo Seltos consolidará la sólida reputación de este modelo tan conocido, al tiempo que satisfará las necesidades cambiantes de los compradores australianos de coches nuevos , muchos de los cuales están considerando seriamente la posibilidad de adquirir un vehículo híbrido por primera vez”, declaró Damien Merideth, director ejecutivo de Kia Australia .

“Confiamos en que la producción en la fábrica de Corea nos permite ofrecer un producto uniforme y de alta calidad, tal como nuestros clientes esperan de un vehículo Kia".

“Esta nueva generación del Seltos refuerza el compromiso de Kia de ampliar nuestra gama de vehículos electrificados, ofreciendo un paquete más avanzado que resultará atractivo tanto para clientes particulares como para flotas de vehículos".

Diseño exterior del Kia Seltos

Con el lenguaje de diseño "Opposites United" de Kia, el nuevo Seltos presenta una amplia parrilla con la distintiva iluminación de mapa en forma de estrella de Kia, manijas de las puertas integradas, techo flotante y un nuevo diseño de luces traseras. Sus dimensiones exteriores han aumentado, lo que permite un habitáculo más espacioso y una apariencia visual mejorada.

Interior del Kia Seltos

El interior del nuevo Seltos ha sido completamente rediseñado, poniéndolo a la altura de la gama Kia. Equipado con materiales de primera calidad, el Seltos incluye características como dos pantallas de 12,3 pulgadas, actualizaciones de software inalámbricas (OTA), cambio electrónico de marchas (Shift-by-Wire, SBW) en la columna de dirección y asientos reclinables en la segunda fila con un ajuste total de 24 grados (12 grados hacia adelante y hacia atrás).

Kia Seltos 2026 Kia Seltos 2026

El nuevo Seltos llegará exclusivamente con un sistema de propulsión híbrido en todas sus versiones, e incorporará el sistema de frenado regenerativo inteligente 3.0 de Kia. La versión australiana del Seltos no incluirá el V2L, pero sí ofrecerá una rueda de repuesto compacta en las versiones de tracción delantera.

Construido sobre la plataforma K3 de última generación de Kia, el nuevo Seltos ha sido sometido al consolidado programa local de Kia Australia para la mejora de la conducción y el manejo, lo que ha dado como resultado una excelente conducción y manejo tanto en entornos urbanos como en carreteras rurales accidentadas.

El nuevo Seltos vendrá equipado con un completo conjunto de sistemas avanzados de asistencia al conductor, tal como cabría esperar de un nuevo modelo de Kia, con el objetivo de obtener una calificación ANCAP de 4/5 estrellas.

Cuándo estará disponible el nuevo Kia Seltos

Se espera que el nuevo Seltos llegue a Australia en el cuarto trimestre de 2026, y las especificaciones completas, las características y los precios se anunciarán más cerca de la fecha de lanzamiento.