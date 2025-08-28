IARA: la nueva embajadora virtual de Stellantis creada con IA

Stellantis presentó a IARA, su embajadora digital creada con IA, que genera contenido de autos, lifestyle, tecnología y cultura pop.

Stellantis presentó a IARA, su nueva embajadora digital desarrollada con inteligencia artificial. Se trata de un proyecto innovador que combina comunicación, tecnología y marketing, pensado para fortalecer el vínculo entre las marcas del grupo y sus audiencias. IARA genera contenido no solo del ámbito automotor, sino también de lifestyle, tecnología, cultura pop y novedades de cada firma que integra Stellantis.

Su capacidad se expande constantemente gracias al consumo de información y datos de la industria, lo que le permite profundizar en tendencias y en la actualidad del sector.

Stellantis destaca que esta herramienta representa un avance clave en la forma de relacionarse con los clientes, al ofrecer información y novedades de manera inmediata y personalizada. “Con IARA damos un paso audaz hacia el futuro de la comunicación digital. Desde Argentina lideramos una iniciativa que redefine cómo las marcas se vinculan con sus audiencias, combinando creatividad, tecnología e inteligencia artificial para generar contenido relevante y disruptivo”, explicó Sebastián Gimenez, Director de Marketing Office para Stellantis South America.

En la misma línea, Agustín Alloco, Responsable de Marketing Performance, señaló que este desarrollo constituye un hito dentro de la estrategia de innovación: “Con IARA no solo exploramos nuevas fronteras en el marketing digital, sino que reforzamos nuestro compromiso con la evolución de la industria y la conexión auténtica con nuestros consumidores”.