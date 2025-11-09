Honda Forza 125 y 350 2026: nuevos colores y más estilo para los scooters GT
Los Honda Forza 125 y 350 siguen entre los scooters GT más vendidos en Europa, con más de 17.000 unidades en 2025.
Los modelos Honda Forza 125 y Forza 350, referentes indiscutidos entre los scooters GT urbanos, estrenan una nueva gama de colores para 2026, reafirmando su posición como sinónimo de movilidad premium, tecnología avanzada y diseño elegante dentro del mercado europeo.
Esta actualización sigue a la profunda renovación que ambos modelos recibieron en 2025, consolidando el prestigio de la familia Forza dentro del segmento de los scooters de alta gama.
Equipamiento completo y tecnología de última generación
El atractivo de los Forza sigue basándose en su amplio equipamiento de serie, que equilibra comodidad, conectividad y seguridad. Tanto el Forza 125 como el Forza 350 incorporan una pantalla parabrisas eléctrica con ajuste de 180 mm, iluminación full LED, control de par seleccionable Honda (HSTC), conector USB-C y el sistema Smart Key.
La nueva pantalla TFT a color de cinco pulgadas ofrece una visualización nítida bajo luz solar intensa y permite una conexión fluida con smartphones mediante el sistema Honda RoadSync, facilitando el acceso a navegación, llamadas y música.
Gracias a este conjunto de soluciones tecnológicas, los Forza continúan siendo un referente en movilidad urbana moderna, combinando practicidad, diseño y rendimiento con una experiencia de conducción premium.
Desde su lanzamiento hace una década, el Forza 125 y el Forza 350 se mantienen entre los diez scooters más vendidos de Europa, con más de 17.000 unidades comercializadas solo en 2025.
Honda Forza 350 2026: elegancia y deportividad con nuevos tonos
El Honda Forza 350 2026 amplía su gama con cuatro nuevos colores, además de mantener dos tonos ya consolidados:
-
NUEVO - Pearl Nightstar Black
-
NUEVO - Mat Cynos Gray Metallic
-
NUEVO - Pearl Cool White
-
NUEVO - Mat Carnelian Red Metallic
-
Pearl Falcon Gray
También se incorpora una edición especial exclusiva del Forza 350 en color Pearl Nightstar Black, que suma gráficos en rojo y costuras interiores a juego, reforzando su imagen deportiva y distintiva.
Honda Forza 125 2026: refinamiento urbano
Por su parte, el Forza 125 2026 llega con una paleta renovada que combina sobriedad y estilo:
-
NUEVO - Pearl Cool White
-
Mat Cynos Gray Metallic
-
Pearl Falcon Gray
-
Mat Pearl Pacific Blue
La gama también presenta una edición especial en color Pearl Nightstar Black, que se distingue por sus llantas en acabado bronce y gráficos exclusivos, ofreciendo una propuesta más sofisticada dentro del segmento de 125cc.
Disponibilidad y precios
Honda aún no ha confirmado los precios de venta al público ni las fechas exactas de disponibilidad para los nuevos Forza 125 y 350 2026, aunque se espera que la información sea oficializada en las próximas semanas.