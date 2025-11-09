Honda Forza 125 y 350 2026: nuevos colores y más estilo para los scooters GT

Los modelos Honda Forza 125 y Forza 350 , referentes indiscutidos entre los scooters GT urbanos, estrenan una nueva gama de colores para 2026 , reafirmando su posición como sinónimo de movilidad premium, tecnología avanzada y diseño elegante dentro del mercado europeo.

Esta actualización sigue a la profunda renovación que ambos modelos recibieron en 2025, consolidando el prestigio de la familia Forza dentro del segmento de los scooters de alta gama.

El atractivo de los Forza sigue basándose en su amplio equipamiento de serie , que equilibra comodidad, conectividad y seguridad. Tanto el Forza 125 como el Forza 350 incorporan una pantalla parabrisas eléctrica con ajuste de 180 mm , iluminación full LED , control de par seleccionable Honda (HSTC) , conector USB-C y el sistema Smart Key .

La nueva pantalla TFT a color de cinco pulgadas ofrece una visualización nítida bajo luz solar intensa y permite una conexión fluida con smartphones mediante el sistema Honda RoadSync , facilitando el acceso a navegación, llamadas y música.

Gracias a este conjunto de soluciones tecnológicas, los Forza continúan siendo un referente en movilidad urbana moderna , combinando practicidad, diseño y rendimiento con una experiencia de conducción premium.

Desde su lanzamiento hace una década, el Forza 125 y el Forza 350 se mantienen entre los diez scooters más vendidos de Europa, con más de 17.000 unidades comercializadas solo en 2025.

Honda Forza 125 y 350 Honda Forza 125 y 350 Honda

Honda Forza 350 2026: elegancia y deportividad con nuevos tonos

El Honda Forza 350 2026 amplía su gama con cuatro nuevos colores, además de mantener dos tonos ya consolidados:

NUEVO - Pearl Nightstar Black

NUEVO - Mat Cynos Gray Metallic

NUEVO - Pearl Cool White

NUEVO - Mat Carnelian Red Metallic

Pearl Falcon Gray

También se incorpora una edición especial exclusiva del Forza 350 en color Pearl Nightstar Black, que suma gráficos en rojo y costuras interiores a juego, reforzando su imagen deportiva y distintiva.

Honda Forza 125 2026: refinamiento urbano

Por su parte, el Forza 125 2026 llega con una paleta renovada que combina sobriedad y estilo:

NUEVO - Pearl Cool White

Mat Cynos Gray Metallic

Pearl Falcon Gray

Mat Pearl Pacific Blue

La gama también presenta una edición especial en color Pearl Nightstar Black, que se distingue por sus llantas en acabado bronce y gráficos exclusivos, ofreciendo una propuesta más sofisticada dentro del segmento de 125cc.

Disponibilidad y precios

Honda aún no ha confirmado los precios de venta al público ni las fechas exactas de disponibilidad para los nuevos Forza 125 y 350 2026, aunque se espera que la información sea oficializada en las próximas semanas.