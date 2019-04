Tal como estaba previsto, este viernes 3 de mayo, Ford Argentina dejará de fabricar el Focus en su planta bonaerense de General Pacheco.

En octubre pasado se había dado la noticia, incluso con el anuncio de una interrupción en el trabajo de la línea de montaje durante el mes de enero, la cual se cumplió como estaba previsto. En ese momento se les dio vacaciones obligadas a unos 400 empleados de la marca.

El Focus es uno de los modelos emblemáticos de la empresa. Se empezó a producir en Argentina el año 2000, y hasta el momento habían pasado tres generaciones diferentes por la fábrica de General Pacheco. La suspensión de la producción no fue una sorpresa, ya que la última versión del auto perteneciente al segmento C no había llegado a esa planta.

Fuentes de Ford han informado a diversos medios que no sólo la baja en las ventas del Focus llevaron a tomar la decisión, si no que también “se ha profundizado la tendencia, tanto a nivel local como regional, de migración del público que antes compraba autos tipo sedán a unidades tipo SUV y también hacia las pick ups pequeñas, como la Fiat Toro o la Renault Duster Oroch”.

Ford Focus.

De todas maneras también reconocieron que “las ventas del Focus venían cayendo, tanto en el mercado interno como en las exportaciones hacia Brasil y ya no era viable el modelo de negocio”.

El Focus representaba 23% de la producción de la planta de Pacheco, pero llegó a significar un pico de 45%. En esa planta, Ford trabaja en dos turnos para la pick up Ranger y en uno para el modelo que se discontinuará.

Los trabajadores abocados a la producción del Focus podrán adherirse a un amplio retiro voluntario que, en algunos casos, según informó el diario Ámbito Financiero, pueden hasta recibir un Focus además de la indemnización correspondiente. Se trata de unos 400 trabajadores que primero fueron suspendidos dos meses y ahora tienen a disposición este plan de retiro.

Ford Focus.

Las novedades respecto al Focus también remiten al fuerte ajuste que está haciendo Ford en la región. Hace apenas dos meses, la marca anunció que dejará de producir otros cuatro modelos, además del Focus, y que cerrará la planta brasileña de Sao Bernando do Cambo a fines este año.

Así, el gigante automotriz estadounidense dejará de fabricar nada menos que cinco modelos en América Latina: los autos Focos y Fiesta y los camiones Cargo, F-4000 y F-350.