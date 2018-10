Ford dejará de fabricar uno de sus modelos más emblemáticos en el país

Ford Argentina anunció que dejará de construir en el país el clásico Focus, luego de hacerlo de manera ininterrumpida. Voceros de la compañía indicaron que "a partir de mayo del año próximo ya no produciremos más este modelo y se están analizando todo tipo de alternativas de inversión para reemplazarlo".

El Focus es uno de los modelos emblemáticos de la empresa. Se empezó a producir en el año 2000, y hasta el momento habían pasado tres generaciones diferentes por la fábrica de General Pacheco. La suspensión de la producción no es una sorpresa total, ya que la útlima versión del auto perteneciente al "Segmento C" no había llegado a esa planta.

Fuentes de Ford le indicaron a diario Clarín que no solo la baja en las ventas del Focus llevaron a tomar la decisión, si no que también "se ha profundizado la tendencia, tanto a nivel local como regional, de migración del público que antes compraba autos tipo sedán a unidades tipo SUV (por "sport utility vehicle") y también hacia las pick ups pequeñas, tipo Fiat Toro o Renault Duster Oroch".

De todas maneras, también reconocieron que "las ventas del Focus venían cayendo, tanto en el mercado interno como en las exportaciones hacia Brasil y ya no era viable el modelo de negocio".