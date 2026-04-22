El nuevo Opel Corsa GSE calienta motores antes de su debut en París 2026

El nuevo Opel Corsa GSE, un eléctrico que evoca la deportividad de los modelos de los 80, será presentado en París.

Opel ha generado una gran expectativa con las primeras imágenes del nuevo Corsa GSE (Grand Sport Electric). Este utilitario de alto rendimiento, que se inspira en los GSi de los años 80, debutará en el Salón de París y busca coronar la gama del compacto más vendido de Alemania, integrando la emoción del automovilismo clásico con la propulsión eléctrica del futuro.

El debut oficial está programado para el Salón del Automóvil de París, que se celebrará del 12 al 18 de octubre de 2026.

Opel Corsa GSE Opel Corsa GSE Opel Camuflaje con historia y ADN deportivo El prototipo del Corsa GSE luce un vinilo que es mucho más que una protección contra miradas indiscretas. Su diseño, que combina los colores negro, blanco y amarillo, es una declaración de intenciones y un homenaje a la herencia de la marca:

Inspiración Retro: El patrón de rayas y cuadros en la carrocería está inspirado directamente en los asientos deportivos del Corsa GSi de finales de los 80, así como en las versiones SR y GT de la primera generación.

Estética Vanguardista: El camuflaje busca transmitir "emoción, velocidad y adrenalina" incluso antes de que se revelen las líneas definitivas de la carrocería.

Detalles GSE: El uso del negro mate y las líneas punteadas que imitan costuras refuerzan el carácter técnico y artesanal de esta versión de altas prestaciones. Rendimiento y Tecnología: Lo que sabemos hasta ahora Aunque Opel mantiene bajo llave las especificaciones finales, el Corsa GSE promete ser uno de los "hot-hatches" eléctricos más emocionantes del mercado: