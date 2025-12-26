Dacia confirmó los precios de los Sandero y Sandero Stepway actualizados

Sandero y Sandero Stepway son fundamentales para el éxito duradero de Dacia . Sandero es el coche más vendido en Europa, posición que mantiene desde 2017. En 2024, Sandero fue incluso el coche más vendido en Europa en todos los canales, y el primer Dacia en vender más de 300.000 unidades en un solo año.

Para 2026, ambos modelos de Dacia presentan un diseño exterior renovado con la nueva firma luminosa LED en forma de T invertida de Dacia y parachoques delantero y trasero rediseñados, que les confieren una apariencia más moderna y robusta. El Sandero Stepway refuerza aún más su carácter aventurero con la protección adicional de la carrocería en Starkle.

En el interior, ambos modelos se benefician del ingenioso sistema de accesorios "YouClip" de Dacia , una pantalla multimedia mejorada de 10 pulgadas con conectividad mejorada y la disponibilidad de un cargador inalámbrico para smartphones. El Sandero también presenta un motor TCe 100 más ágil para una conducción más cómoda en el día a día.

Dacia anunció que el precio en el Reino Unido del Sandero 2026 actualizado comenzará desde 14.765 libras, mientras que el robusto Sandero Stepway estará disponible desde 16.065 libras. La gama mejorada ya salió a la venta para ofrecer una relación calidad-precio aún mayor.

Con un precio de venta al público desde 14.765 libras, el Sandero Essential incluye un impresionante equipamiento de serie, que incluye control de crucero con limitador de velocidad, elevalunas eléctricos delanteros, aire acondicionado y el inteligente sistema Media Control de Dacia, que utiliza un smartphone y la aplicación específica de Dacia para crear una experiencia de infoentretenimiento sencilla pero inteligente. El Essential también incluye Frenado Automático de Emergencia, Asistente de Mantenimiento de Carril, Reconocimiento de Señales de Tráfico con Asistente Inteligente de Velocidad, Alerta de Atención del Conductor y mucho más.

El acabado Expression , disponible desde 15.765 libras, ofrece una mejora significativa en comodidad y tecnología. Entre sus características destacan las distintivas llantas Flex de 16 pulgadas de Dacia, faros antiniebla delanteros, limpiaparabrisas automáticos, elevalunas eléctricos traseros y retrovisores exteriores calefactables con ajuste eléctrico. En el interior, el habitáculo se beneficia de materiales y acabados mejorados, mientras que el sistema de infoentretenimiento se ha actualizado con el sistema Media Display táctil de 10 pulgadas con Apple CarPlay y Android Auto con conexión por cable . Los sensores de aparcamiento traseros y la cámara de marcha atrás también vienen de serie.

Como tope de gama, el nivel de equipamiento Journey ofrece una experiencia más premium y con más prestaciones, con un precio en carretera desde 17.065 libras Incorpora llantas de aleación de 16 pulgadas, freno de estacionamiento electrónico, reposabrazos central alto con compartimentos, climatizador automático y funciones avanzadas de asistencia al conductor, como el Aviso de Ángulo Muerto y el Agarre Extendido. El Sandero Journey también incorpora un sistema de cámaras Multiview para una mejor maniobrabilidad, mientras que el sistema de infoentretenimiento se actualiza con la configuración más sofisticada de Dacia: el sistema Media Nav Live de 10 pulgadas, que ofrece navegación integrada, replicación inalámbrica de smartphones y carga inalámbrica de smartphones.

Todos los modelos Sandero Stepway incluyen de serie llantas de 16 pulgadas, revestimiento protector de carrocería Starkle y barras de techo (modulares en Expression y superiores). El Sandero Stepway Extreme añade un distintivo tratamiento exterior Copper Brown, molduras interiores mejoradas MicroCloud/Copper Brown y exclusivas llantas de aleación negras de 16 pulgadas. La comodidad y la practicidad se ven reforzadas con asientos delanteros calefactables, volante calefactable, acceso sin llave y freno de estacionamiento electrónico con reposabrazos y espacio de almacenamiento adicional. El Extreme también mejora la visibilidad y la asistencia al conductor con un sistema de cámara Multiview, alerta de ángulo muerto y agarre extendido, a la vez que mejora el sistema de infoentretenimiento con el sistema Media Nav Live de 10 pulgadas con navegación integrada y conectividad y carga inalámbricas para smartphones.

Colores de la gama Dacia Sandero y Sandero Stepway

Los compradores pueden elegir entre nueve colores de pintura en total, incluidos Glaciar Blanco, Gris Sombra, Azul Hierro, Amarillo Ámbar y Verde Cedro, además de Sandstone y Gris Urbano en Sandero, y Negro Perla y Beige Safari en Sandero Stepway.