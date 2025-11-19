Changan presenta el nuevo SUV CS55 Plus PHEV con una preventa exclusiva

El Grupo Antelo relanza la marca automotriz china Changan con la presentación del nuevo CS55 Plus PHEV , un SUV híbrido enchufable que combina diseño contemporáneo, eficiencia energética y un completo equipamiento de confort, conectividad y seguridad.

Presente en Argentina desde fines de 2018, Changan introdujo inicialmente los SUV CS15 y luego CS75 , además de su línea de utilitarios MD201 en diversas versiones. Con el nuevo CS55 Plus PHEV, la marca revitaliza su estrategia en el país al ofrecer un vehículo moderno, eficiente e inteligente, adaptado a las nuevas demandas del público, que muestra una creciente apertura hacia la movilidad sustentable y a las nuevas energías.

El Grupo Antelo cuenta con una red de 14 concesionarios distribuidos entre Capital Federal, Gran Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata, Córdoba, Santa Fe, Chaco, Tucumán y Mendoza, y prevé nuevas aperturas en otras localidades y provincias, con el objetivo de alcanzar 18 puntos de venta y posventa en 2026 para una mayor cobertura nacional.

El nuevo SUV tiene una plataforma monocasco reforzada con materiales de acero de alta resistencia en puntos clave con zonas de deformación controladas, con énfasis en la protección de la batería. Al tener un diseño con centro de gravedad bajo, con la disposición de la batería en las parte baja de la carrocería, ofrece un mejor espacio interior, mayor estabilidad en la conducción y menor ruido y vibraciones.

El CS55 Plus PHEV tiene 4.539 mm de largo, 1.680 mm de alto, y 1.865 mm de ancho con un peso en vacío de 1680 kg. El tanque de combustible tiene una capacidad de 50 litros, lo que, junto a la asistencia eléctrica, ofrece una autonomía ideal para viajes largos con menor impacto ambiental.

El interior combina materiales de alta calidad con un diseño minimalista y tecnológico. El tablero de instrumentos LCD de 10 pulgadas brinda toda la información del vehículo con una visualización clara y moderna. El volante multifunción estilo deportivo en forma de D le dan un estilo moderno al conjunto. Los asientos delanteros eléctricos (el del conductor con 6 posiciones y memoria, el del acompañante con 4 posiciones) le imponen un estilo deportivo con detalles en relieve y la función de bienvenida del asiento garantizan máximo confort.

El sistema de infoentretenimiento integra Bluetooth, simulación de estacionamiento con indicadores frontales y traseros, pantalla táctil central de 12,3 pulgadas, conectividad para dispositivos móviles (Bluetooth, Android Auto y Apple Carplay), climatizados automático con pantalla de temperatura , interacción por voz inteligente, cargador inalámbrico para teléfonos móviles y el sistema de audio Pioneer con 6 parlantes y una toma de corriente de 12V en la fila delantera. Todo orientado a ofrecer una experiencia de conducción más intuitiva, conectada y placentera.

Changan CS55 PHEV Changan CS55 PHEV

Motor y transmisión del Changan CS55 PHEV

El Changan CS55 incorpora un motor 1.5L híbrido enchufable (PHEV) que combina un propulsor térmico eficiente con un motor eléctrico, gestionados por una transmisión DHT (Dedicated Hybrid Transmission) de alta precisión que ofrece 3 estilos de conducción: Eco, Normal y Sport.

El motor térmico es de 1.5L nafta con 109 HP y 143 Nm de torque y un motor eléctrico de 212 HP y 330 Nm de torque que admite una aceleración de 0 a 100 en 7,3 segundos. La autonomía es de 1215 kms (CLTC). Este sistema ofrece 4 modos de conducción seleccionables desde la pantalla central: Pure (100% eléctrico), Mixed (híbrido), Range (rango extendido), iEM (modo inteligente), optimizando el rendimiento según las condiciones de manejo y las preferencias del conductor.

Dicho modelo incorpora tecnología IDD Intelligent Dual Drive, indicando que se trata de un vehículo híbrido enchufable con un sistema de doble motorización (combustión y eléctrico). Este sistema permite que el vehículo funcione en modo 100% eléctrico, híbrido o de rango extendido, gestionando inteligentemente la combinación de los motores para optimizar el rendimiento, la eficiencia y la autonomía.

La batería de litio-ferrofosfato de 18.4 kW/h tiene opciones de carga simples y seguras, con carga doméstica (AC) con conector Tipo 2-5h (30-80%) en 50 minutos y una autonomía eléctrica de 125 kms. Admite carga de corriente alterna. La ubicación del puerto está en el lateral posterior derecho y la batería tiene un sistema de recuperación de energía en frenadas y al decelerar. Además tiene un sistema de gestión térmica (TMS) que optimiza temperatura y vida útil.

Equipamiento de seguridad del Changan CS55 PHEV

El nuevo CS55 Plus PHEV fue diseñado bajo los más altos estándares de seguridad de Changan Global. Incorpora 6 airbags: (2 frontales + 2 laterales delanteros + 2 cortina), 6 radares de proximidad delanteros y 6 traseros, freno de estacionamiento electrónico, advertencia sonora y visual de puertas abiertas, y un sistema de estabilización de la carrocería que mejora la adherencia y la respuesta del vehículo en curvas o maniobras de emergencia. Trae incorporado un sistema de grabación de conducción, que en caso de una colisión, las cámaras de 360° almacenan los últimos 5 minutos grabados del trayecto.

El modelo cuenta además con funciones avanzadas de asistencia al conductor (ADAS), como control de Crucero Adaptativo (ACC), Frenado Autónomo de Emergencia (AEB), Alerta de Colisión Frontal (FCW), Asistente de Mantenimiento de Carril (LKA), Monitoreo de Punto Ciego (BSM), Reconocimiento de Señales de tránsito (TSR), Alerta de Tráfico Cruzado (RCTA) y Asistente de Estacionamiento (APA) entre otros, contribuyendo a una conducción más segura y relajada.

Changan CS55 PHEV Changan CS55 PHEV

Alejandro Martinez, Gerente de Marketing, declaró “En linea con la estrategia de posicionar a la marca Changan junto al arte y el diseño, tal como lo anticipamos en Casa FOA, decidimos realizar esta presentación en el Museo Nacional de Arte Decorativo junto con la muestra de la artista Laura O, ‘El fin es el principio’, porque el sistema de diseño de Changan simboliza la expansión constante, la energía y el equilibrio. Ambas visiones dialogan con la idea de que no existe un final, sino una transformación permanente que redefine la relación entre arte, diseño y movimiento”.

Changan garantiza sus vehículos con una cobertura integral de 5 años o 150.000 km (lo que ocurra primero) y una garantía de 8 años o 150.000 km para el sistema híbrido y la batería, reafirmando su compromiso con la calidad y la confianza posventa.

El precio de lanzamiento es de USD 32.000 (IVA incluido). Está disponible en blanco, negro, atomic grey, dark grey y rojo. Las condiciones de preventa para los 100 primeros clientes son financiación con tasas preferenciales, los primeros 2 services del vehículo sin costo y tarjeta de membresía de Chargebox gratis equivalente a 10 cargas completas.