Volkswagen inició la exportación del T-Cross a un nuevo mercado

Volkswagen reanuda sus exportaciones a África con el envío de un lote de 200 unidades del nuevo T-Cross para los mercados de Camerún, Costa de Marfil, Ghana, Madagascar, Ruanda y Senegal. Cabe recordar que en Brasil, el nuevo T-Cross ya es un éxito absoluto, siendo el SUV más vendido en ese mercado, con más de 26.000 unidades matriculadas este año.

La ampliación de mercados consolida la vocación de Volkswagen Brasil como el mayor exportador del sector automovilístico del país, con más de 4,3 millones de unidades ya embarcadas en su historia. Sólo entre 1980 y 2023 se exportaron alrededor de 62.000 vehículos a África.

"La reanudación de las exportaciones de Volkswagen do Brasil a África es estratégica para impulsar el negocio de la compañía en nuevos mercados prometedores. Consideramos el aumento de las exportaciones, sumado a la diversificación de destinos, una excelente oportunidad, y el continente africano es un socio clave. Además de tener un enorme potencial para nuestro negocio, África cuenta con un mercado automotriz similar al de Latinoamérica, especialmente en cuanto a desafíos estructurales y económicos, oportunidades de crecimiento y perfil del consumidor. Asimismo, el portafolio de Volkswagen do Brasil tiene una excelente acogida entre los clientes africanos. Elegimos el nuevo T-Cross, el SUV más vendido en Brasil, para iniciar los envíos", afirmó Max Frik, Gerente Ejecutivo de Marketing de Producto y Planificación de Ventas de Volkswagen do Brasil y la Región SAM (Sudamérica).

El nuevo T-Cross se produce en la unidad de Volkswagen do Brasil, en São José dos Pinhais (PR), y se exporta desde el Puerto de Paranaguá (PR), donde el Grupo Volkswagen opera su propia terminal. En 2024, Volkswagen movió 46.126 vehículos, entre exportaciones e importaciones, en el puerto de Paraná; Este volumen representó el 43,79% de las operaciones de vehículos del puerto durante el año. Además de Paranaguá, Volkswagen do Brasil también opera en los Puertos de Santos, SP (exportación), Suape, PE (importación) y Vitória, ES (importación).

En Brasil, Volkswagen ya incrementó sus exportaciones en un 78% en 2025 (ene-abr), con 35.707 unidades enviadas (x 20.082 unidades en 2024/ene-abr). En el mismo período, el mercado brasileño de vehículos ligeros aumentó sus exportaciones un 46,4%, con 151.842 unidades embarcadas en 2025 (ene-abr) x 103.750 unidades embarcadas en 2024 (ene-abr), según datos de Anfavea (Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores).

Además de África (Camerún, Costa de Marfil, Ghana, Madagascar, Ruanda y Senegal), Volkswagen exporta desde Brasil actualmente a 18 mercados en América Latina, siendo los principales en 2025 (ene-abr) Argentina (19.762 unidades), México (9.176) y Chile (1.783). Los otros son Aruba, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Curazao, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, St. Marteen y Uruguay. En 2025 (enero-abril), los modelos más exportados fueron el Polo (15.450 unidades), Saveiro (8.308), T-Cross (5.824) y Nivus (5.055).