Kaiyi X3: Este es el precio del nuevo SUV

Kaiyi, la firma automotriz del grupo chino Chery Holding, llega a Argentina de la mano de Famly Argentina con el lanzamiento comercial de su modelo X3, un SUV citadino que combina un diseño moderno, confort y funcionalidad para el día a día.

Con una propuesta innovadora y una visión que reinterpreta el concepto de juventud, el Kaiyi X3 busca consolidarse como una alternativa atractiva en el exigente segmento de los SUV compactos.

A nivel internacional, la marca apunta a un público joven con su lema “Keep Young, Keep Fun”, que fomenta el ocio y la diversión; en Argentina, este enfoque se amplifica, celebrando la juventud como una filosofía de vida. Inspirada en la conocida frase de la canción “Tonight We Are Young” (Esta noche somos jóvenes), la estrategia de comunicación de Kaiyi proyectará vitalidad, entusiasmo y pasión por las actividades cotidianas, con una actitud optimista y alegre.

Kaiyi X3

El nuevo Kaiyi X3 destaca por su estética elegante y líneas cautivadoras, respaldadas por la robustez de la plataforma de Chery Holding. Con dimensiones ideales para la movilidad urbana y un equipamiento orientado a la comodidad y la seguridad, este SUV ofrece una conducción adaptable a las necesidades del conductor contemporáneo.

El Kaiyi X3 se distingue por su diseño refinado, faros LED, un interior amplio y acogedor con pantallas digitales y conexión Bluetooth, sistemas de estabilidad, asistencia para arranque en pendientes, control de descenso y sensores de estacionamiento.

También cuenta con control de velocidad crucero, limitador de velocidad, un motor 1.5 de 116 CV, caja automática CVT y medidas de 4400 mm de largo, 1831 mm de ancho y 1653 mm de alto.

Interior del SUV

Desde su lanzamiento, el Kaiyi X3 estará disponible en colores rojo, azul, blanco y gris. Ya disponible en nuestro país, tiene un precio de 33.500.000 pesos.