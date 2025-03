Nueva Ford Bronco: Precio y detalles del SUV

La Ford Bronco Sport 2025 aterriza en México con un aire renovado, preparada para quienes desean explorar nuevos horizontes sin preocuparse por los límites.

Su parrilla en gris carbono, los faros renovados y los rines oscuros crean una apariencia poderosa y sofisticada.

En la versión Badlands, este carácter se magnifica con un paragolpes delantero de acero y detalles exclusivos que refuerzan su personalidad única, demostrando que la aventura y el estilo van de la mano.

El motor 1.5L EcoBoost ofrece el equilibrio perfecto entre potencia y eficiencia para que sigas avanzando sin preocupaciones. Para los que prefieren salirse del camino tradicional, la versión Badlands incorpora un motor 2.0L Turbo EcoBoost, tracción 4x4 avanzada y modos de conducción diseñados para cualquier tipo de terreno.

Ford Bronco Sport 2025

¿Arena? ¿Piedras? ¿Barro? Ningún problema. Los G.O.A.T. Modes (Goes Over Any Type of Terrain) te permiten seleccionar la mejor configuración para cualquier superficie: Normal, ECO, Off-Road, Sport, Lluvia/Resbaladizo, Rock Crawl y Rally.

A nivel de confort, la Ford Bronco Sport 2025 cuenta con:

Pantalla táctil de 13.2” con SYNC 4

Panel de instrumentos digital de 12.3”

Sistema de sonido B&O by Bang & Olufsen

Cargador inalámbrico

FordPass Connect

Asientos calefaccionados en la primera fila y ajustes eléctricos con 8 posiciones para el conductor y 6 para los pasajeros.

Sistema de correas tipo MOLLE en los respaldos, perfecto para sujetar mochilas, equipo o cualquier objeto esencial.

Destapador de botellas integrado, porque siempre hay un motivo para celebrar la aventura.

Interior del SUV

En materia de seguridad, la Ford Bronco integra:

Ford CoPilot-360: Asistencias que hacen la conducción más segura y fluida.

Cámara 360° para maniobras sin estrés.

Sensores de proximidad delanteros y traseros que te ayudan a evitar obstáculos.

Asistente de pre-colisión con frenado automático, porque prevenir es la mejor opción.

Monitoreo de punto ciego con alerta de tráfico cruzado, para cambiar de carril con confianza.

Control crucero adaptativo, ideal para viajes largos más cómodos.

La nueva Ford Bronco Sport 2025 ya se ofrece en México con un precio base de 760.000 pesos.