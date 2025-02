Así es el nuevo Renault Duster

Renault Brasil presenta novedades para la línea 2026 del Duster. El SUV que combina robustez, tecnología, versatilidad con el mayor espacio interno de categoría, pasa a tener opciones de techo bitono y una nueva antena de techo para el acabado Iconic Plus, sumado a nuevas llantas de 17 pulgadas pintadas de negro brillante en la versión Turbo.

El SUV se sigue ofreciendo en cuatro opciones: Intense Plus 1.6 manual, Intense Plus 1.6 CVT, Iconic Plus 1.6 CVT e Iconic Plus 1.3 TCe CVT.

Renault Duster 2025

“El Duster es un producto maduro, admirado por su consumidor, que valoriza toda la robustez y el espacio que el producto ofrece, y que está aún más completo en su línea 2026”, destacó Aldo Costa, director de marketing de Renault Brasil.

En su última actualización, el Duster incorporó importantes mejoras de serie en todas las versiones, como faros LED y una nueva parrilla frontal con detalles en negro brillante, o barras de techo y molduras laterales y llantas de 17 pulgadas en la versión Iconic Plus.

Renault Duster 2025

Por otra parte, el Duster más equipado puede agregar como opcional el Pack Outsider, que complementa el aspecto visual del SUV con faros auxiliares en el paragolpes delantero, molduras y detalles en naranja.

El SUV mantiene todas sus características que lo destacan, como los mayores ángulos de entrada (30°) y salida (34°5') del segmento y mayor despeje del suelo (237 mm), que le permiten encarar obstáculos con facilidad. Además, Duster conserva el baúl de 475 litros y ofrece el mayor espacio interno del segmento.

Para comprar el Renault Duster el cliente podrá elegir entre cinco opciones de color en la versión Intense Plus, como: blanco Glaciar, plata Étoile, marrón Vison, gris Cassiopé y negro Nacré. En su versión Iconic, el Duster puede adquirirse en cuatro opciones: blanco Glacier, plata Étoile, gris Cassiopé y negro Nacré.