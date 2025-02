Este es el precio del nuevo Volkswagen Nivus

Volkswagen lanzó la preventa del nuevo Nivus. Con un diseño renovado y una propuesta de equipamiento que destaca en seguridad, confort y tecnología avanzada, el nuevo Nivus amplía las opciones para los usuarios.

En comparación con su antecesor, incorpora dos versiones adicionales, alcanzando un total de cinco configuraciones que se ajustan a distintas necesidades.

Producido en Brasil, el renovado Volkswagen Nivus mantiene la esencia que conquistó a los conductores más exigentes, aquellos que buscan un vehículo vanguardista con un equilibrio perfecto entre diseño, rendimiento y tecnología de última generación.

Volkswagen Nivus

En su exterior, las modificaciones más evidentes se encuentran en la parte frontal, donde sobresalen los nuevos faros con tecnología "VW LED", luces diurnas integradas y una parrilla iluminada que refuerza su carácter distintivo, acompañada de un paragolpes rediseñado que le otorga una impronta única.

En la zona trasera, se distingue un moderno conjunto de luces conectadas por una franja LED que une los faros con el emblema de Volkswagen, aportando mayor dinamismo visual. A esto se suma un paragolpes actualizado que incorpora reflectores verticales y una superficie ampliada en el color de la carrocería.

El interior ha sido optimizado con materiales de mayor calidad y terminaciones mejoradas para ofrecer una experiencia de conducción superior y placentera.

Interior del Volkswagen Nivus

El nuevo Nivus se ofrece en cinco variantes: "170TSI MT", la inédita versión "Trendline 200TSI AT", "Comfortline 200TSI AT", "Highline 200TSI AT" y la nueva alternativa "Outfit 200TSI AT", que representa el nivel más alto de la gama. Todas las configuraciones incluyen motores turbo.

En cuanto a la paleta de colores, se ofrece en siete opciones: "Blanco Cristal", "Negro Universal", "Gris Platino", "Gris Volcán", "Rojo Sunset" y los nuevos tonos "Gris Titanio" y "Azul Turbo".

Volkswagen Nivus

Los precios de lanzamiento según la versión son los siguientes: