Nuevo reconocimiento para el Honda Civic

El Honda Civic híbrido ha obtenido los prestigiosos premios Edmunds Best of the Best y Edmunds Top Rated Car Awards de 2025, lo que marca la tercera vez que los expertos automotrices de Edmunds premian al Civic de última generación con este reconocimiento.

Los premios llegan apenas unos días después de que el nuevo Civic híbrido 2025, la variante electrificada, fuera nombrado Auto del Año 2025 en Norteamérica.

Honda Civic Reconocimiento

"El Honda Civic Hybrid gana el premio Best of the Best de Edmunds Top Rated por su combinación insuperable de virtudes", afirmó el editor jefe de Edmunds, Alistair Weaver. "Potente pero económico, de alta tecnología pero accesible, lujoso pero asequible, es el vehículo más completo que se comercializa actualmente", señaló.

Los premios Edmunds Top Rated Awards reconocen a los mejores vehículos a la venta y se basan en pruebas exhaustivas y calificaciones del personal editorial de Edmunds. Entre los seis ganadores de estos premios, Edmunds seleccionó al nuevo Honda Civic híbrido como el mejor de los mejores, el máximo honor posible de su equipo de expertos. Los Honda Civic y Accord han obtenido cuatro premios Edmunds Top Rated Awards desde la creación del premio en 2020.

El Honda Civic es el modelo de automóvil de más larga trayectoria de la marca. Los estadounidenses han comprado casi 13 millones de unidades desde 1973, lo que lo convierte en uno de los tres automóviles de pasajeros más vendidos en Estados Unidos durante los últimos 52 años.

Ubicado en la cima de la renovada línea 2025, el nuevo Civic híbrido, que se ofrece por primera vez como sedán o hatchback, combina el espíritu divertido de conducir del modelo con el sistema híbrido de dos motores de Honda. Se espera que las ventas de los nuevos modelos híbridos-eléctricos del Civic representen en última instancia alrededor del 40% de las ventas del Civic como un paso clave en la estrategia de electrificación de Honda.

Con una potencia combinada de 200 caballos de fuerza, los nuevos Civic Sport Hybrid y Sport Touring Hybrid son los más potentes que no son Type R. Con dos grandes y potentes motores eléctricos, el sistema híbrido de dos motores de Honda le brinda al Civic híbrido una aceleración rápida y sin esfuerzo con excelentes calificaciones de economía de combustible.