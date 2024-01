La imperdible agenda de Renault para este verano

Bajo el concepto Renault Summer Experience 2024, Renault dice presente un año más en la Costa Argentina con un gran despliegue que abarca las localidades de Pinamar y Cariló.

En Pinamar, la firma se encuentra en el parador Kota Beach en Pinamar Norte y en el nuevo centro de control denominado Renault Care Service, ubicado en el ingreso a la ciudad balnearia al lado de la estación de servicio Axion, en Avenida Bunge e Intermédanos.



Renault Alaskan

En Pinamar, regresa al parador KOTA BEACH en el ingreso a los médanos de Pinamar Norte, donde despliega toda su oferta 4WD para pruebas y travesías durante toda la temporada, y como punto fuerte este año, sumará una innovadora oferta culinaria de la mano de Demuru en el restaurant del parador.

Durante la temporada, se brindarán beneficios especiales para clientes My Renault como 15% Off en gastronomía y 10% off en sombrillas en Kota Beach, gift cards en Lucciano’s, Havanna y Cauca, hasta un 25% off en Cariló Soleil Apart Hotel, Posada Del Bosque Cariló, Costa Cariló Apart de Mar, hasta un 15% Off en Villa del Mar Resto, Hey Bro y muchas marcas más.



Renault Care Service en Pinamar

Además, tendrán lugar diferentes actividades como clase de yoga a cargo de Agus Echegoyen el 21 de enero en Kota Beach Pinamar. En cuanto a la gastronomía, se celebrará el Foodie Sunset a cargo de Salva La Cocina el 27 de enero, también en Kota Beach.

El 3 de febrero no solo habrá una charla sobre tecnología a cargo de Mateo Salvatto en el Stand de Cariló, sino también que se realizará una bicicleteada a cargo de Venzo saliendo desde Renault Care Service point Pinamar.



Stand de Renault en Cariló

En Cariló, Renault desplegó por segundo año consecutivo un stand con más de 600 mt2 ubicado en Cerezo entre Boyero y Calandria, en donde se presentan los principales lanzamientos de 2024, que incluyen la gama de vehículos 100% eléctrica y también la presentación en Avant premiere de Renault Kardian. El stand abre sus puertas todos los días hasta el 29 de febrero inclusive desde las 17 hs y hasta las 23 hs.

Renault Kwid E-Tech

Los Test Drives están disponibles en Pinamar hasta el 13 de febrero de 2024 inclusive de 11 a 15 Hs, en donde se podrán realizar pruebas de manejo con modelos como Alaskan, Oroch y Duster.