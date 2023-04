Ford Ranger vs Volkswagen Amarok ¿Cuál es más potente?

Muy atrás quedaron los años en los que hablar de camionetas era hablar simplemente de vehículos de trabajo por su gran potencia a bajas velocidades, donde aplicaba todo el torque disponible del modelo.

En la actualidad, son muchas las pick-ups que ostentan no sólo buenos número de torque sino también en caballos de potencia, algo que cada vez más los clientes buscan a la hora de elegir un vehículo de estas características.

En esta ocasión, los colegas de CarWow decidieron enfrentar tres camionetas modificadas pertenecientes al mismo segmento, lo que le agrega aún más competitividad a esta carrera.

Las citadas al encuentro fueron la Ford Ranger Raptor con motor 3.0 V6 biturbo naftero de 292 hp y 583 Nm de torque, la Mercedes X-Class propulsada por un 3.0 V6 turbo Diésel de 300 hp y 700 Nm y finalmente la Volkswagen Amarok 3.0 V6 turbo Diésel de 340 hp y 775 Nm.

La Ranger no sale muy favorecida en esta contienda ya que no solo es la más pesada con 2.454 kg frente a los 2.383 kg de la X y los 2.330 kg de la VW, sino que también incorpora neumáticos con huella todoterreno, lo que lo colocan en una posición no muy buena en una carrera de aceleración. A continuación, el video.