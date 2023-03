Se viene el nuevo Audi Q7: ¿qué cambia?

Hace unos días se filtró que Audi estaba en pleno desarrollo de una segunda actualización de mitad de vida para el Q7, un SUV que comparte plataforma con otros modelos del Grupo como VW Touareg o Porsche Cayenne.

Ahora, el nuevo Q7 apareció nuevamente en fase de pruebas, aunque esta vez sin tanto camuflaje disimulando los cambios que se vienen para esta nueva actualización sobre la base del modelo que se lanzó en 2015.

Principalmente las novedades estarán en el frente, donde podemos notar la presencia de una parrilla nueva, más alta y con menos líneas rectas que en el modelo anterior. Además, en su interior adopta un entramado diferente que le brinda mayor elegancia, mientras que el paragolpes también sufrió algunos cambios menores. Por su parte, las ópticas parecen tener un formato completamente rectangular, pero podría ser un engaño del camuflaje.

En la parte posterior, la unidad capturada poseía un camuflaje en la zona de los faros principales, dando a entender que los mismos tendrían una serie de cambios. Más abajo, en la zona del paragolpes, se llega a distinguir un nuevo difusor que aporta a las novedades generales de la carrocería.

Con respecto a la configuración mecánica, no habría que esperar grandes novedades en este apartado porque, como ya mencionamos al comienzo, se trata de un nuevo rediseño y no de un cambio generacional. Según el mercado, Audi ofrece al Q7 con motores de entre cuatro y ocho cilindros y potencias que van desde 228 HP hasta 500 HP en el caso de la variante deportiva llamada SQ7, asi que debería mantenerse en estos valores.

En Europa el lanzamiento del nuevo Q7 está previsto para los próximos meses, y en ese momento se darán a conocer todas las especificaciones técnicas y de equipamiento para este SUV que es uno de los más lujosos y sofisticados que comercializa la marca de los anillos a nivel mundial.