Un Renault Clio fue impactado por un meteorito

La probabilidades de que te caiga un meteorito es 1 en 1.600.000 a lo largo de la vida de una persona, según lo investigado por el profesor de la Universidad de Tulane Stephen A. Nelson. En fin, ínfimo pero nunca imposible.

Este caso es la excepción a la regla, en donde el 20 de noviembre pasado en la localidad francesa de Estrasburgo las autoridades policiales descubrieron un Renault Clío estacionado con un enorme orificio en su techo.

Renault Clio

Sin ocupantes en el vehículo, el caso rápidamente despertó curiosidad en la policía y los bomberos, quienes aseguraron al medio Le Figaro que sospechan de la caída de un cuerpo estelar.

“A nuestra llegada, notamos un impacto relativamente grande con un diámetro de aproximadamente 50 centímetros que atravesó el techo, los bajos y el tanque de combustible del vehículo", dijo a AFP el capitán de los bomberos Matthieu Colobert.

Al concluir el peritaje de que no había radioactividad, las fuerzas policiales descubrieron que no había objetos en el interior del Clio, lo que planteó la hipótesis de que el meteorito se desintegró al momento del impacto, convirtiéndose así en polvo y no dejando rastro alguno en el habitáculo.

Sin embargo, la grava encontrada en el Renault puede ser prueba suficiente para asegurar de que definitivamente se trató de un objeto proveniente del espacio exterior. Según lo declarado por un portavoz de la policía a los medios franceses, el objeto es del tamaño de una avellana y que será enviado a París a ser analizado por la policía científica.

El orificio es de 50 centímetros de díametro

También se planteó otra hipótesis: “Incluso una pelota lanzada a muy alta velocidad cuesta abajo puede causar daños. Pero todavía tenemos que demostrar que se trata de un objeto que viene del espacio”, aseguraron las fuerzas policiales a AFP.

Por lo que se pudo averiguar, no se presentó el propietario del Renault Clio damnificado y se desconocen los datos de su titular.