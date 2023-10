Ford ya ofrece el nuevo Bronco en la región: precio y detalles

Desde su lanzamiento en 1966, el Ford Bronco se impuso en el mercado y fue elegido rápidamente por los amantes de las aventuras por sus aptitudes off-road para definir el diseño de los SUV que en la actualidad vemos cotidianamente.

Hoy en día, el Bronco se ha posicionado como uno de los modelos más atractivos y elegidos por el cliente joven que busca en su primer 0km un vehículo todoterreno y eficiente, capaz de acompañarlo a cualquier lugar sin importar las características del camino.

Ford Bronco Heritage

Es por eso que Ford anunció la llegada a México de su versión especial Heritage, una edición de cuatro puertas que conmemora el modelo original de 1966 que retoma el diseño clásico y le suma toda la tecnología y potencia de las últimas generaciones.

“La familia Heritage retoma un diseño clásico pensado para los propietarios que disfrutan explorando la naturaleza sin dejar de lado la emoción de conducirla en la ciudad y que combina lo mejor del pasado con la última tecnología y potencia”, comentó Lucien Pinto, director de Marketing y Ventas de Ford en México.

El Bronco cuenta con un motor de 330 HP

El Bronco cuenta con un motor 2.7 EcoBoost Turbo que entrega 330 HP y 562 Nm de torque, acoplado a una caja automática de diez relaciones encargada de transmitir la potencia a las cuatro ruedas gracias a su tracción 4x4.

A su vez, la Bronco Heritage incluye seis modos de manejo G.O.A.T (Goes Over Any Type of Terrain, por sus siglas en inglés) que incluyen Normal, Eco, Sport, Lluvia/Resbaladizo, Lodo/Surcos y Arena.

Ford ofrece seis modos de conducción diferentes

Entre los elementos que Ford ofrece en esta versión especial se destacan el sistema de infoentretenimiento SYNC4 asociado a una pantalla táctil de 8 pulgadas compatible con Apple Car Play y Android Auto, llantas de 17 pulgadas, suspensión elevada, asistencia de pre colisión con freno de emergencia automático (con detección de peatones), asistencia para arranque en pendientes extensión de arcos de rueda Sasquatch y relación final de eje incrementada.

La Ford Bronco Heritage ya se encuentra disponible en México a un precio de 1.498.400 pesos.