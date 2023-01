Con la mira en Toyota: aparece la futura pick up de Kia

Desde hace tiempo se viene hablando de la posibilidad del desembarco de Kia en el segmento de pick ups medianas, que hoy en día es uno de los más importantes y demandados y también es hacia donde va la industria.

Recientemente hizo una aparición en Corea uno de los primeros prototipos de la pick up, lo que permitió tener una mejor visión de lo que podría venirse a futuro para competir, principalmente, contra Toyota que actualmente lidera ese segmento en mercados como Estados Unidos, con la exitosa Tacoma.

La información que hay todavía es escasa, pero en este caso un prototipo camuflado de la pick up fue divisado en Corea del Sur, posiblemente en las cercanías del centro de desarrollo que comparten Kia y Hyundai en aquella región. Las fotos fueron publicadas por el medio Autospy, aunque sin demasiados detalles sobre los mismos.

Lo único que se sabe a ciencia cierta es que los prototipos están construídos sobre la Kia Mohave, un SUV de tamaño mediano/grande que se ofrece desde hace tiempo en diferentes mercados de América y Asia.

Por eso se está especulando con la idea de que la futura pick up compartirá diversos componentes con el SUV, incluyendo el diseño frontal, con parrilla, paragolpes, guardabarros y ópticas similares. No obstante, el camuflaje de las unidades no permite ver el aspecto del frontal, así como tampoco del sector trasero.

En líneas generales, la camioneta tiene una configuración tradicional con cabina doble y la caja de carga, con lo cual luce como un competidor directo de Ford Ranger y las Toyota Tacoma y Hilux, según en el mercado donde nos encontremos.

A nivel mecánico, en algún momento se habló de una motorización cien por ciento eléctrica, pero a decir verdad todo apunta a un motor similar al de Kia Mohave. Según el mercado, el SUV utiliza un 3.0 turbodiésel que está acoplado exclusivamente a una caja automática de ocho velocidades y un sistema de tracción integral. Este combo sería ideal para una pick up de estas características.

Por el momento esa es toda la data que se conoce y mientras tanto estamos a la espera de más novedades sobre un vehículo que ya está generando grandes expectativas en los diferentes países donde será comercializado. Seguramente el modelo definitivo hará su debut en algún momento de 2024.