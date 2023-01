¿Se viene un Toyota Prius rural?

En los últimos días circuló por las redes una proyección que podría anticipar una inédita silueta del renovado Toyota Prius. Uno de los primeros vehículos electrificados del nuevo milenio presentó su última generación el año pasado, con una marcada evolución en materia de estilo pero también a nivel equipamiento y motorización.

Recientemente, el usuario de Instagram Theottle compartió un boceto que permite ver cómo luciría una versión familiar del nuevo Prius. Si bien por el momento Toyota no mostró indicios ni intenciones de desarrollar una variante de estas características de su modelo híbrido, no deja de ser interesante ya que se trata de una carrocería que en algunos mercados del mundo (principalmente en Europa) todavía tiene gran demanda. No obstante, en otras regiones los SUV tomaron el lugar de las rurales, al punto de que prácticamente desaparecieron de la oferta.

Pero volviendo al posible Prius rural, en este caso el usuario que compartió el render utilizó diversos elementos de la variante tradicional que se presentó el año pasado. En materia de estilo el Toyota Prius cambió radicalmente, con un remate mucho más personal y que en los últimos meses cosechó comentarios tanto positivos como negativos.

Para la rural, la caída del techo lógicamente no es tan abrupta, para continuar la línea del techo y de esa forma poder incorporar el sector del baúl, que es una de las principales diferencias de una carrocería familiar por sobre un sedán o hatchback.

Visto de costado se pueden apreciar las manijas de puerta traseras en posición tradicional, mientras que en el Prius tradicional están escondidas en el parante trasero para dar un aspecto de coupé. Los rasgos que podría mantener la versión rural son las llantas de 19 pulgadas y una distancia entre ejes similar, que permitiría un buen espacio para los ocupantes que viajen en las plazas traseras. El principal beneficio, lógicamente, estaría en la capacidad de baúl.

De concretarse su desarrollo, el Toyota Prius rural mantendría la plataforma TNGA que adquirió en esta última generación, algo que le otorgó una mayor rigidez estructural y un mejor comportamiento a la hora de encarar todo tipo de curvas.

A nivel motorización, el nuevo Prius se anunció en su momento con dos opciones. Un 2.0 híbrido enchufable de cuatro cilindros que gracias al apoyo de un impulsor eléctrico entrega una potencia total de 220 caballos de fuerza.

Por otra parte, el motor restante tiene cilindradas que varían entre 1,8 y 2 litros, mientras que la potencia está en el orden de los 193 caballos de fuerza. Para este último, hay disponible un sistema de tracción integral denominado E-Four, que permite tener un mejor agarre en superficies difíciles.