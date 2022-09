El usado del día: Toyota SW4 SRV Cuero 4x4

Uno de los modelos más emblemáticos de la industria nacional es el Toyota SW4. Se trata del derivado SUV de la Hilux, modelo que se produce desde hace 25 años en nuestro país, más específicamente en la planta de la ciudad bonaerense de Zárate.

La generación actual es muy exitosa, pero la anterior no tiene nada que envidiarle, y justamente fue la elegida para hoy.

De color negro, versión SRV Cuero, correspondiente al año 2013 y 220.000 kilómetros, el SUV de la marca japonesa cuenta con una motorización compuesta por un propulsor 3.0 litros turbodiésel de 171 CV y 343 Nm de torque, asociad a una transmisión manual de cinco velocidades. La tracción es 4x4 con reductora, mientras que esta versión tiene espacio para siete pasajeros.

En dimensiones, cuenta con 4.705 mm de largo, 1.850 mm de ancho, 1.840 mm de alto, mientras que la distancia entre ejes es de 2.750 mm. La capacidad del tanque de combustible es de 80 litros.

En equipamiento, cuenta con llantas de aleación, faros rompeniebla, control de estabilidad, faros de xenón, volante multifunción, faros con regulación automática, sensor crepuscular, tapizados de cuero, computadora de abordo, levantavidrios eléctricos, pantalla táctil de 6,1 pulgadas, navegador satelital, cámara de marcha atrás, airbags frontales, laterales y de cortina, entre otros.

¿Cuánto cuesta esta Toyota SW4 SRV cuero 4x4? Según la publicación, el valor de esta unidad es de 8.200.000 pesos.

