El usado del día: Ford Ecosport Titanium "en promoción"

Uno de los SUV más exitosos de la historia de Ford es justamente el Ecosport. Si bien en algunos mercados como Estados Unidos no logró consolidarse, en otros países fue un verdadero éxito en todas las generaciones ofrecidas.

Para este domingo, te traemos justamente esta unidad correspondiente al año 2018, versión Titaniium de color blanco, con 54.620 kilómetros.

La motorización se encuentra compuesta por un motor 1.5 Dragon tricilíndrico de 123 CV y 151 Nm de torque, asociado a una transmisión manual de cinco velocidades. La tracción es simple.

En dimensiones, posee 4.269 mm de largo, 1.765 mm de ancho, 1.693 mm de alto, y una distancia entre ejes de 2.521 mm.

En equipamiento, cuenta con barras en el techo, espejos exteriores eléctricos con luz de giro incorporada, faros antiniebla delanteros, llantas de aleación de 17 pulgadas, tapizados de cuero, volante multifunción, nueve parlantes, climatizador automático, control de velocidad crucero, encendido automático de luces, guantera refrigerada, sensores de estacionamiento traseros, techo solar, cámara de estacionamiento, navegador satelital, sistema multimedia SYNC 3 con pantalla táctil de ocho pulgadas, monitoreo de presión de neumáticos, siete airbags, control de tracción, control de estabilidad, asistente de arranque en pendientes, entre otros.

¿Cuánto cuesta este Ford Ecosport Titanium 2018? Según la publicación, el valor de esta unidad es de 4.590.000 pesos, ya que se encuentra rebajado (antes 4.710.000 pesos).

