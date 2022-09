El usado del día: Volkswagen Amarok V6 Comfortline 4Motion

La Volkswagen Amarok es uno de los modelos más exitosos del mercado y desde hace más de de una década se mantiene entre los puestos más altos del ránking de ventas entre las pick-ups medianas. Con infinidad de versiones a lo largo de estos años, uno de los cambios trascendentales fue la incorporación de la motorización V6, propulsor que poco a poco comenzó a ser utilizado en diferentes versiones de la gama.

Mientras se presentó la nueva generación (se espera que tenga un largo ciclo de vida), en nuestro mercado continuará ofreciéndose la edición actual. Más allá de eso, para este jueves te mostramos una Volkswagen Amarok Comfortline con motor V6, la versión más económica en poseer este impulsor.

Correspondiente al año 2018, la unidad es de color azul y cuenta con 46.000 kilómetros. Debajo del capó, posee el 3.0 turbodiésel (V6) de 224 CV y 550 Nm (con el sistema Overboost, eleva la potencia por unos segundos a 244 CV). La transmisión es automática de ocho velocidades, mientras que la tracción es integral 4Motion.

En equipamiento, posee neumáticos Michelin 245/65 R17 con llantas de aleación de 17 pulgadas, tapizados de tela, climatizador semi automático, espejos eléctricos, control de estabilidad, cinturones inerciales, frenos a disco, sistema Composition Media con display táctil de 6,3 pulgadas, cuatro airbags, computadora de a bordo, sensores de estacionamiento traseros y delanteros, faros rompeniebla, entre otros.

¿Cuánto sale esta Volkswagen Amarok V6 de 2018? Según la publicación, esta unidad se encuentra disponible por un valor de 9.830.000 pesos.

AVISO LEGAL

La publicación de un automotor como “Usado del día” no puede ser interpretada como sugerencia o recomendación de adquisición o transacción por parte de MDZ Online.



MDZ Online no es el propietario del automotor calificado como “Usado del día", no tiene posesión de él, ni lo ofrece en venta; no interviene en el perfeccionamiento de las operaciones realizadas entre los usuarios de cualquier web de clasificados, tampoco en las condiciones por ellos estipuladas para las mismas. Tampoco ha recibido contraprestación alguna para la publicación de un automotor como “Usado del día”.

La publicación de un automotor como “Usado del día” no garantiza su existencia, calidad, cantidad, estado, integridad o legitimidad o la exactitud sobre las condiciones de la oferta, ni importa declaración alguna en ese sentido. Atento a esto, MDZ Online no es responsable respecto de la existencia, calidad, cantidad, estado, integridad o legitimidad del “Usado del día”, ni de la exactitud de las condiciones de la oferta.