El usado del día: buena oportunidad con este Renault Captur Intens

Durante los últimos años, la estrategia de Renault fue impulsar la categoría de los SUV. Así fue como en el segmento de los compactos, el plan valió por dos, ya que por un lado apostó por Duster y por otro por Captur.

El primero se encargó de enfocarse en el trabajo, las familias y la modalidad 4x4, mientras que el segundo también tuvo su lado familiar, aunque con el foco puesto en una estética más lujosa y moderna.

En línea con este SUV, para este martes te traemos un Captur de color blanco versión Intens de 2017 con 72.289 kilómetros.

En dimensiones, tiene 4,33 m de largo, 1,81 m de ancho, 1,61 m de alto, y una distancia entre ejes de 2,67 m. La capacidad de baúl es de 437 litros.

Con la misma plataforma de su hermano (Duster) tiene un motor 2.0 F4R de 143 CV y 197 Nm de torque, asociado a una transmisión manual de seis velocidades y tracción delantera.

En equipamiento cuenta con control de estabilidad y tracción, airbags frontales y laterales, llantas de aleación diamantadas de 17 pulgadas, asistente de arranque en pendientes, acceso sin llave, cámara de marcha atrás, sensores de estacionamiento traseros , tapizados de cuero, sistema multimedia con pantalla táctil de siete pulgadas con GPS, climatizador automático, control de velocidad crucero, entre otros.

¿Cuánto sale este Renault Captur Intens? Según la publicación, el valor de esta unidad es de 5.590.000 pesos, aunque se encuentra con un precio rebajado a 5.030.000 pesos.

